【ワークマン新商品】立ったまま履ける！ 耐久撥水・タフ仕様の靴「アクティブハイクハーディ」が新登場
「もうかがまない」をコンセプトに、瞬間着脱を可能にした次世代のハイクシューズをご紹介します。
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
▼アクティブハイクハーディ（2500円）
アッパー生地には、独自の耐久撥水・防汚加工「SplaTECH（スプラテック）」を採用。急な雨でも水を弾き、汚れが付きにくいためお手入れも簡単です。さらに、独自開発の耐久強化糸を使用した「TOUGHTERIAL LIGHT（タフテリアルライト）」を搭載。
立体編みのアッパー生地が優れた耐摩耗性を実現し、タフな現場やアクティブなシーンでも足元をしっかり支えます。靴底には凹凸があり、軽登山の際の踏ん張りをサポートする本格的な仕様ながら、街歩きでも浮かないスタイリッシュなルックスに仕上がっています。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
機能性と利便性を両立した「ステップイン」構造靴べらを使わず、両手がふさがっていてもスッと履けるスマートな設計が、外出時のストレスを解消します。
▼アクティブハイクハーディ（2500円）
アッパー生地には、独自の耐久撥水・防汚加工「SplaTECH（スプラテック）」を採用。急な雨でも水を弾き、汚れが付きにくいためお手入れも簡単です。さらに、独自開発の耐久強化糸を使用した「TOUGHTERIAL LIGHT（タフテリアルライト）」を搭載。
カラー展開はグレーとブラックカラーはコーディネートしやすいグレーとブラックの2色展開。サイズも24.5cmから28.0cmまで幅広く用意されています。本格的なトレッキングシューズの機能を持ちながら、脱ぎ履きのしやすさを追求したこのシューズは、キャンプなどのアウトドアシーンはもちろん、荷物が多い日の普段使いにも最適な1足です。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)