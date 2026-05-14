中山秀征、妻・白城あやかが長男＆三男との親子3ショット公開「息子さんイケメン」「とても美形」「父母の良いとこ取り」
タレント・中山秀征（58）の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）が12日、自身のインスタグラムを更新。母の日に長男と三男から花束を贈られたことを報告し、親子3ショットを公開した。
【写真】「父母の良いとこ取りのお顔立ち」“美形”と絶賛の声、中山秀征の妻＆長男＆三男の親子3ショット
白城は「昨日会えなかった長男と三男から〜 嬉しいなぁ〜 母幸せ」とつづり、豪華な花束を抱えた笑顔の写真を投稿。息子たちに囲まれた温かな家族ショットとなっている。
この投稿に、コメント欄には「わぁ〜素敵 よかったですね」「素敵な息子さん イケメン」「息子さん 父母の良いとこ取りのお顔立ちですね」「息子さんイケメンだし」「お母さんに似ていてとても美形」といった声が続々。「優しい息子さん達に囲まれて幸せだね」「素敵なお母さんなので、息子さんたちが羨ましい」と、仲むつまじい親子関係に反響が寄せられていた。
【写真】「父母の良いとこ取りのお顔立ち」“美形”と絶賛の声、中山秀征の妻＆長男＆三男の親子3ショット
白城は「昨日会えなかった長男と三男から〜 嬉しいなぁ〜 母幸せ」とつづり、豪華な花束を抱えた笑顔の写真を投稿。息子たちに囲まれた温かな家族ショットとなっている。
この投稿に、コメント欄には「わぁ〜素敵 よかったですね」「素敵な息子さん イケメン」「息子さん 父母の良いとこ取りのお顔立ちですね」「息子さんイケメンだし」「お母さんに似ていてとても美形」といった声が続々。「優しい息子さん達に囲まれて幸せだね」「素敵なお母さんなので、息子さんたちが羨ましい」と、仲むつまじい親子関係に反響が寄せられていた。