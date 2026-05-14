女優の新木優子（32）が14日、自身のインスタグラムを更新。「ずっと楽しみにしていた....」場所でのプライベートショットを公開した。

「ずっと楽しみにしていた.... 100％ドラえもん＆フレンズ in東京」と東京・有明の東京ドリームパークで開催中の「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」へ足を運んだことを明かした。

「マンガにアニメ、映画まで100％ドラえもんを感じられる空間で幸せでした」とつづった。

「のび太をイメージしてメガネをして行ったけど、お母さんと100％被ってしまいました」と茶目っ気たっぷり。

「tops & skirt : @amiparis」「shoes : @therow」「bag : @lowclassic_seoul」と添えた。

この投稿に、ファンからは「笑顔かわいすぎ」「メガネ優子ちゃんかわいい」「うらやましい」「裕翔君に似てる」「かわいすぎてドラえもんも幸せもんだな」「新木さんとても似合っていて美しいです」「のび太ルック似合ってる」「相変わらず美しい」などのコメントが寄せられている。

新木は先月11日、元Hey！Say！JUMPで俳優の中島裕翔との結婚を電撃発表し、話題を呼んだ。