「ホワイトソックス６−５ロイヤルズ」（１３日、シカゴ）

ホワイトソックスが４連勝でついに勝率５割に復帰。村上宗隆内野手は１安打をマークし、四回の第３打席、八回の第５打席では惜しくも特大飛球を放ったが、惜しくも１６号アーチはならなかった。

本拠地が騒然となったのは四回２死二塁での第３打席。一打勝ち越しの好機でしっかりと打てるボールを待った。そしてフルカウントからの７球目、内角フォーシームを振り抜くも打球は惜しくも右翼ポールの右へ。ただホームラン性の打球でスタンドが大きくどよめくと、続く８球目はきれいにセンターへはじき返した。

鋭いライナーだったが、中堅手はウォーニングゾーンと芝生の境目でキャッチ。飛距離は約１１６メートルと特大の一撃だったが、惜しくもスタンドまでは届かなかった。ファンからは大きなタメ息が漏れた。

さらに八回にも飛距離１００メートルオーバーの特大右飛。アーチはならなかったが、状態のよさをうかがわせる内容だ。初回にはきれいに二遊間を破る中前打を放った村上。勢いに乗るチームは九回に１点差に迫られながらも同地区のライバル・ロイヤルズに連勝。勝利の瞬間、本拠地のスタンドは歓喜に包まれた。飛び跳ねて喜びを爆発させるファンがいる中、グラウンドでは村上らが勝利のタッチ。落ち着いた様子からは確かな自信も漂っている。

ホワイトソックスは前回、勝率５割目前からまさかの３連敗を喫したが、４連勝で盛り返し到達。３年連続１００敗超を喫した弱小球団が首位・ガーディアンズを追走していく。