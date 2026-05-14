【WRC 世界ラリー選手権】第6戦 ラリー・ポルトガル（5月7日ー10日）

【実際の映像】怒りの土壁ヒット→29m大ジャンプの大激走

5月10日、WRC（世界ラリー選手権）第6戦の競技最終日デイ4が行われ、ヒョンデが今季初勝利を飾った。しかし、その裏でほぼ手中に収めていたトヨタ勢のセバスチャン・オジエが勝利を逃し、最終SSで冷静なオジエには滅多に見られない走りを見せ、話題を呼んだ。

デイ4の最終SS23でオジエが出走する際、実況のピエール北川氏が「まさかこの出走順になるとは…」と一言。というのも、直前のSS22出走前の時点でオジエは総合トップに立っており、暫定順位が下のドライバーから走ることになるため、オジエは最終走者のはずだった。現役最多9度の世界王者を獲得し、ここポルトガルでも7度の優勝経験を誇る“レジェンド”オジエは、優勝候補の筆頭格。実際にデイ2で首位に立つと、一度だけソルベルグにトップを譲ったものの、SS21終了時は暫定2位のヌービルに対して17秒以上のリードを保っていた。しかしSS22でパンクしてしまい、トップの座を失ってしまったのだ。

そして迎えた最終SS23、優勝を目前に逃した怒りを抱えながら走るオジエは、各計測地点で暫定トップタイムを次々に越えていき、ステージ終盤の左コーナーではコース脇の土壁に車体をヒットしながらもアクセルを緩めなかった。さらにここポルトガルの名物となっている「ファフェジャンプ」では大迫力のビッグジャンプを見せつけてフィニッシュしている。

走行後、北川氏が「右側のドアミラーがないですね！」と言及。アクセルを一向に緩めないオジエは、ミラーが吹っ飛んでもそのまま激走を続けていた。また、ジャンプの飛距離は脅威の29m。最終的に計測不能だった勝田貴元をのぞけば、この日最長の飛距離を記録している。

普段は冷静で荒々しいドライビングを滅多に見せない大ベテランのオジエにしては異例の爆走ということで、この激しくもキレキレの走りを見届けた視聴者からは、「あ パーツ飛んだ」「めっちゃ攻めてるｗ」「当たった」「キレてる走りだ」「怒りのセブ」「30弱か」「さすがGOD」「スゴおじ」といったコメントが寄せられた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）