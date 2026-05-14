『スター・ウォーズ』EP3の「アナキン・スカイウォーカー」がマントを纏って再立体化
バンダイスピリッツは、『スター・ウォーズ エピソード3／シスの復讐』より「S.H.Figuarts アナキン・スカイウォーカー -Classic Ver.- (STAR WARS: Revenge of the Sith)」(11,550円)を発売する。魂ストアなど一般店舗にて2026年10月発売、現在予約受付中。
「S.H.Figuarts アナキン・スカイウォーカー -Classic Ver.- (STAR WARS: Revenge of the Sith)」(11,550円)
『スター・ウォーズ エピソード3／シスの復讐』に登場する「アナキン・スカイウォーカー」が布製クローク(マント)を纏って再登場。
「フォースにバランスをもたらす者」として銀河共和国に仕えた、光と闇の狭間で苦悩するジェダイ・ナイト。ワイヤー入り布製クローク(マント)付属に加え、頭部造形と本体カラーリング、デジタル彩色を一新した。
(c) ＆™ Lucasfilm Ltd.
「S.H.Figuarts アナキン・スカイウォーカー -Classic Ver.- (STAR WARS: Revenge of the Sith)」(11,550円)
「フォースにバランスをもたらす者」として銀河共和国に仕えた、光と闇の狭間で苦悩するジェダイ・ナイト。ワイヤー入り布製クローク(マント)付属に加え、頭部造形と本体カラーリング、デジタル彩色を一新した。
(c) ＆™ Lucasfilm Ltd.