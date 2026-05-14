『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』新スーツを纏ったスパイダーマンがS.H.Figuartsに
バンダイスピリッツは、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』より「S.H.Figuarts スパイダーマン（スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ）」(7,700円)を発売する。魂ストアなど一般店舗にて2026年7月発売、現在予約受付中。
「「S.H.Figuarts スパイダーマン（スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ）」(7,700円)
『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』で登場の新たなデザインのスーツを纏ったスパイダーマンがS.H.Figuartsで立体化。
両腕のウェブ・シューターや新しいスーツのディテールを緻密に再現し、S.H.Figuartsシリーズならではの可動性能でさまざまなポージングに対応する。
(c) 2026 MARVEL (c) 2026 CPII
「「S.H.Figuarts スパイダーマン（スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ）」(7,700円)
『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』で登場の新たなデザインのスーツを纏ったスパイダーマンがS.H.Figuartsで立体化。
両腕のウェブ・シューターや新しいスーツのディテールを緻密に再現し、S.H.Figuartsシリーズならではの可動性能でさまざまなポージングに対応する。
(c) 2026 MARVEL (c) 2026 CPII