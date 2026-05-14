◆プレミアリーグ第３６節 マンチェスターＣ３―０クリスタルパレス（１３日、エティハド・スタジアム）

第３６節の１試合が行われ、日本代表ＭＦ鎌田大地（２９）が所属するクリスタルパレスはアウェーでマンチェスターＣと対戦。先週、欧州戦とプレミアリーグ戦の２試合で先発した鎌田は、アーセナルと激しい優勝争いを繰り広げる強豪相手のアウェー戦はベンチスタート。後半３０分からアディショナルタイムの５分を含め、２０分のプレーとなった。

前半３分、クリスタルパレスがマテタのゴールで先制したかに見えた。マンチェスターＣのＧＫドンナルンマが弾き返しが、マテタのシュートは明らかにゴールラインを割っていた。しかし、このプレーはオフサイド。マンチェスターＣは命拾いをした。

この試合開始直後のピンチで気が引き締まったのか、この後は完全にマンチェスターＣが優勢。そして前半３２分、イングランド代表ＭＦフォーデンが見事なヒールキックでスルーパスを通すと、セメンヨが右サイドから右足で対角線上に流し込み、ホームチームが先制。さらには前半４０分にまたもフォーデンのアシストでマルムーシュが２点目を奪取。優勝争いをするマンチェスターＣがあっさり試合を決めた。

鎌田が出場したのは後半３０分。その６分後の同３６分にドンナルンマのゴールキックに飛びつき、ＰＡ内にドリブルで突き進んだが、コバチッチと接触して転倒。鎌田は両手を上げてＰＫをアピールしたが、逆にダイブと判定されイエローカードをもらった。

試合は後半３９分にマンチェスターＣのサビーニョが３点目を決めてダメ押し。欧州戦とリーグ戦の連戦後のアウェー戦でクリスタルパレスがあっさりと３―０の負けを喫した。

鎌田は完敗後で取材に応じず。三笘の怪我に関しても「何も分からなので」と言って、発言を避けてスタジアムを去った。