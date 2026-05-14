安藤優子、トレンドの“ポロシャツ”使ったラフな私服コーデを披露 デニムは新調「わぁ〜カッコ良い〜」「ジーンズの似合う優子さん憧れます」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が12日、自身のインスタグラムを更新。「本日もデスクワークに追われながら､合間にMXテレビの『企業家たちの挑戦ストーリー』の収録へ」と予定を明かすとともに、この日の私服コーデを披露した。
【写真】「わぁ〜カッコ良い〜」旬の“ポロシャツ”使った私服コーデ披露の安藤優子
「移動は、新しいデニムとスキッパポロのコーディネートでラフに」とつづり、初夏らしい爽やかなスタイリングを披露。春夏トレンドのポロシャツを、サングラスやベルト、シューズなどの小物も活かしながら軽やかに着こなしている。
着用アイテムについても「デニムは#レッドカード ポロは#マディソンブルー ベルトは白の#オーヴィル」とブランドを紹介した。
コメント欄には「わぁ〜カッコ良い〜」「新しいデニムにグレーのスキッパポロかっこいいです！」「イイ色のデニムですね」「いつも若々しくて素敵」「ジーンズの似合う優子さん憧れます」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「わぁ〜カッコ良い〜」旬の“ポロシャツ”使った私服コーデ披露の安藤優子
「移動は、新しいデニムとスキッパポロのコーディネートでラフに」とつづり、初夏らしい爽やかなスタイリングを披露。春夏トレンドのポロシャツを、サングラスやベルト、シューズなどの小物も活かしながら軽やかに着こなしている。
着用アイテムについても「デニムは#レッドカード ポロは#マディソンブルー ベルトは白の#オーヴィル」とブランドを紹介した。
コメント欄には「わぁ〜カッコ良い〜」「新しいデニムにグレーのスキッパポロかっこいいです！」「イイ色のデニムですね」「いつも若々しくて素敵」「ジーンズの似合う優子さん憧れます」などと、さまざまな反響が寄せられている。