新婚の松井珠理奈、夫・辻本達規＆愛犬との“家族3ショット”が「なんか全員、顔似てない？笑」と話題 お出かけ報告に反響「幸せがにじみ出てる」
元SKE48・AKB48の松井珠理奈が13日、自身のインスタグラムを更新。夫でBOYS AND MENの辻本達規（※辻＝しんにょうは一点）、愛犬・リップくんと共にプライベートを楽しむ“家族ショット”を披露した。
【写真】「なんか全員、顔似てない？笑」夫・辻本達規＆愛犬との“家族3ショット”披露の松井珠理奈
松井と辻本は、今年1月に結婚。1月7日に2ショットで結婚会見を行い、そろって和装で登場し仲むつまじい姿を披露した。
この日の投稿では「今日は #愛犬の日 ということで飛騨高山に遊びに行った日の」とつづり、トイプードルのリップくんと共に出かけた日の思い出ショットを公開。「りっぷくんは時々人間みたいな動きをします」と、愛犬のかわいらしい習性を明かしていた。
コメント欄には「なんて幸せな写真 幸せがにじみ出てる」「楽しそうですね」「なんか全員、顔似てない？笑」「お2人顔激似に見えます」「夫婦って顔が似てくるって言われてるけどじゅりちゅんと旦那様にてきたなーってみてたらリップ君も2人にそっくりで尊い」「リップたん息子感強い」「素敵な家族写真」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「なんか全員、顔似てない？笑」夫・辻本達規＆愛犬との“家族3ショット”披露の松井珠理奈
松井と辻本は、今年1月に結婚。1月7日に2ショットで結婚会見を行い、そろって和装で登場し仲むつまじい姿を披露した。
この日の投稿では「今日は #愛犬の日 ということで飛騨高山に遊びに行った日の」とつづり、トイプードルのリップくんと共に出かけた日の思い出ショットを公開。「りっぷくんは時々人間みたいな動きをします」と、愛犬のかわいらしい習性を明かしていた。
コメント欄には「なんて幸せな写真 幸せがにじみ出てる」「楽しそうですね」「なんか全員、顔似てない？笑」「お2人顔激似に見えます」「夫婦って顔が似てくるって言われてるけどじゅりちゅんと旦那様にてきたなーってみてたらリップ君も2人にそっくりで尊い」「リップたん息子感強い」「素敵な家族写真」などと、さまざまな反響が寄せられている。