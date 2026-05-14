◇ナ・リーグ カブス1―4ブレーブス（2026年5月13日 アトランタ）

カブスは13日（日本時間14日）、敵地でのブレーブス戦に敗れ、4連敗となった。先発の今永昇太投手（32）は7回0/3を5安打1失点、6奪三振無四球と好投したが、打線の援護に恵まれず3敗目。先発投手としての役割は十分に果たしたが、試合後は反省点が口を突いた。

強力なブレーブス打線に、今永は真っ向勝負を挑んだ。初回、先頭のデュボンをスプリットで三ゴロに打ち取ると、2番・ボールドウィンは高めスイーパーで、続くアルビーズはフルカウントから91.8マイル（約147.7キロ）直球で、ともに空振り三振。完璧な立ち上がりを見せた。

4回無死、昨季のナ・リーグ新人王のボールドウィンに左中間への先制ソロ本塁打を許した。低めスライダーをうまくすくい上げられた打球だったが、それでも今永は失点を悔やんだ。「しっかりゼロで抑えていれば、カブスが勝つ可能性も高まったはずです。自分としての反省点は、やはり点を与えてしまったというところだと思います」と唇をかんだ。

味方が同点に追いついた5回以降は3イニング連続で3者三振。2回は9球、6回は8球で3者凡退で終えるなど、テンポの良い投球で攻撃につなげた。それでも打線の援護は遠く、8回、先頭のハリスを二塁内野安打で出塁させた時点で降板。ハリスが生還したため、今永に黒星が付いた。

7回まで91球とテンポよく、試合をつくった。「相手打線が何をしようとしているのかを、キャッチャーといかに早く察知できるか。相手のやりたいことをさせないということが、効率の良いピッチングにつながったのだと思います」としたうえで「相手投手が一番嫌がるのは、こちらがゼロで抑え続けることだと思うので、それを意識して投げました」と振り返った。

白星こそ得ることはできなかったが、持ち味の安定感と存在感を十分に示した投球だった。