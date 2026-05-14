SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が14日までに自身のインスタグラムを更新。ミニタンクトップのチア姿で人気投票1位を報告した。

「今年のチア人気投票1位をいただきました！！初めてチアリーダーとして正式に加入させていただいた年に1位をいただけて本当に嬉しいです」と、台湾のチア人気投票で1位になったことを報告。

ブラウンのミニタンクトップにデニムのショートパンツ姿のチアショットをアップし「日本のみんなも投票に参加してくれて本当にありがとう ファンのみんなが私が海外でお仕事してる間もDMやファンクラブでたくさん応援してくれてるおかげで頑張れてるよ いつもありがとう、大好き！！」とつづった。

昨年12月に三上は台湾プロバスケットボールリーグのフォルモサ・ドリーマーズのチアリーダー「フォルモサ・セクシー」へ加入した。

この投稿にフォロワーらからは「かわいいよ〜」「めっちゃ可愛い」「美しすぎ」「この賞はまさにふさわしい……」「ゆあさんは原点はアイドルですからやっぱりダンスは素敵ですよね」「最高です！」などの声が寄せられている。

三上は、タレント活動のほか、インフルエンサーやアパレルブランド「ミストレアス（MISTREASS）」のプロデューサーなど多方面で活躍中。愛知県出身で、身長1メートル59、血液型はA。