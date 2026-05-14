ブロードリーフ<3673.T>が急反発している。１３日の取引終了後に発表した第１四半期（１～３月）連結決算が、売上高５５億１６００万円（前年同期比１５．９％増）、営業利益８億５３００万円（同２．４倍）、純利益５億４０００万円（同２．８倍）と大幅増益となり、上期計画に対する営業利益の進捗率が７８％と高水準となったことが好感されている。



パッケージソフトを利用していた顧客のクラウドソフトへの切り替えが順調に進み、クラウドサービス売り上げが前年同期比３６．５％増と大幅に伸長したことが業績を牽引した。また、ソフトの切り替えに際するパソコンなどの更新需要を取り込んだことで、その他売り上げも伸長した。



なお、２６年１２月期通期業績予想は、売上高２３５億円（前期比１２．９％増）、営業利益４８億円（同２．３倍）、純利益３２億円（同２．６倍）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS