「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日午前１１時現在で、ニデック<6594.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



同社を巡ってはモーター部品などでの品質不正の疑いに関する報道を受けて、１３日に一時ストップ安に売られた。今回の不正疑惑の判明についてニデックは事実だと認めたうえで、同日の取引時間中に外部専門家で構成される調査委員会の設置を発表。更に取締役候補者を決定したと開示している。社外取締役に大手企業の元首脳・幹部を登用し、ガバナンスの刷新を図る姿勢を示している。月初からニデック株は上昇基調を強めていたが、今回の株価急落を背景に、目先の上昇機運が低下したとの受け止めが広がったもようだ。なお、１４日のニデック株は急反発。自律反発の動きとなっている。



出所：MINKABU PRESS