・丸一管がＳ高カイ気配に張り付く、今３月期営業２ケタ増益予想で過去最高更新し６００万株の自社株買いも発表

・ファナックが急反発し新高値、フィジカルＡＩ加速で米グーグルと協業へ

・ダイドーが急反騰でＳ高目前まで買われる、今３月期営業利益４倍化見通しで高配当利回りにも再脚光

・フルヤ金属がＳ高カイ気配、２６年６月期業績予想及び配当予想を上方修正

・レゾナックが急伸、半導体・電子材料好調で２６年１２月期上期業績予想を上方修正

・サイバーが大幅続伸、メディア＆ＩＰやゲームなど好調で上期営業利益８割増

・ワイエイシイが急速人気化、今３月期営業２．５倍化予想で増配発表も株高を後押し

・スクリンは急反騰し新高値、旺盛なＷＦＥ投資取り込み今期は営業益２２％増を計画

・Ｊ－ＭＡＸに買い注文殺到、業績急回復と増配発表で投資資金の攻勢鮮明

・日本製鉄は堅調、ＵＳスチールの利益貢献で２７年３月期は大幅な最終増益を計画

・メイコーがカイ気配切り上げ、ＡＩサーバー向け基板拡大し今期は連続最高益更新を計画

・ユニオンツルがカイ気配、今１２月期営業益大幅増額修正で株価も青空圏舞う展開に



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS