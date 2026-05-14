井ノ原快彦が自身のInstagramを更新し、timeleszの佐藤勝利との2ショットを公開した。

【写真】ドラマ撮影の合間に喫茶店で仲良く食事をする井ノ原快彦と佐藤勝利

■ドラマで共演中の井ノ原と佐藤勝利の笑顔のオフショット

テレビ朝日のドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』にて、上司と部下という関係性を演じている井ノ原と佐藤。佐藤は土屋太鳳とW主演を務め、警視庁関東管区警察局 移動捜査課の刑事・黄沢蕾を、井ノ原は同課の課長・赤瀬則文約として出演中。

井ノ原は「さて、本日もボーダレス。」と綴り、テーブルを囲むふたりのリラックスした2ショットを公開。白いシャツに黒のアウターを纏い、柔らかな笑みを浮かべる井ノ原。その傍らには、少し緩めたネクタイの上にアディダスのジャージを羽織る佐藤の姿がある。続けて「撮影の合間、勝利と一緒に喫茶店に行きました。勝利はオムハヤシ。私はナポリタン。素敵なお店でした」と記した。

さらに、目をふせて何か話しているような表情の井ノ原と、1枚目よりもさらに笑顔になっている佐藤（2枚目）、神奈川・Kアリーナ横浜をバックにしたスーツ姿の佐藤と黒いアウターの井ノ原（3枚目）、ジャージの前を開けた佐藤との2ショット（4枚目）、ふたりのバックショット（5枚目）など、ドラマの重厚な世界観とオフタイムの軽やかな空気感が交差している。

ファンの注目を集めたのは、「#体育の先生みたいだな」と添えたハッシュタグだ。コメント欄で佐藤は、オムハヤシご馳走様でした！！新人体育教師みたいでしたね笑」と返している。

SNSには「ふたりとも素敵な笑顔」「素敵な2ショット」「胸熱」「ジャージ姿似合ってる」といった様々な声が集まっている。

■写真：ドラマ撮影の合間に喫茶店で仲良く食事をする井ノ原快彦と佐藤勝利