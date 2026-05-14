FANTASTICS、圧倒的な存在感を放つ新アーティスト写真公開！3度目のアリーナツアーのメインビジュアルも発表
FANTASTICSが新アーティスト写真と、5月23日から開催される『FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”』ツアーのメインビジュアルを公開した。
■衣装は「SUNFLOWER」の世界観を象徴
今回の衣装は、新曲「SUNFLOWER」の世界観を象徴するもの。ツアーロゴにも用いられているサンフラワーモチーフをベースに、立体感のある豪華な刺繍を全面に施した、圧倒的な存在感を放つデザインに仕上がっている。
『FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”』は全国を8会場12公演を巡る、FANTASTICSとして3度目のアリーナツアー。
6月17日にはアリーナツアーのテーマ曲を含むシングル「SUNFLOWER」の発売も決定している。
新曲「SUNFLOWER」は、ひまわりのように真っ直ぐ、葛藤や迷いを越えて未来へ進み咲き誇る決意を込めた一曲。
MV盤には表題曲「SUNFLOWER」のMVに加え、MVのメイキングムービーを収録。LIVE盤には『FANTASTICS LIVE TOUR 2025 “BUTTERFLY EFFECT” -FLY WITH YOU-』から2025年11月8日、9日に開催された有明公演の映像とメイキングムービーがそれぞれ収録される。
■リリース情報
2026.06.17 ON SALE
SINGLE「SUNFLOWER」
■関連リンク
FANTASTICS OFFICIAL SITE
https://m.tribe-m.jp/Artist/index/168