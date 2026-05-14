FANTASTICS、圧倒的な存在感を放つ新アーティスト写真公開！3度目のアリーナツアーのメインビジュアルも発表

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FANTASTICSが新アーティスト写真と、5月23日から開催される『FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”』ツアーのメインビジュアルを公開した。

■衣装は「SUNFLOWER」の世界観を象徴

今回の衣装は、新曲「SUNFLOWER」の世界観を象徴するもの。ツアーロゴにも用いられているサンフラワーモチーフをベースに、立体感のある豪華な刺繍を全面に施した、圧倒的な存在感を放つデザインに仕上がっている。

『FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”』は全国を8会場12公演を巡る、FANTASTICSとして3度目のアリーナツアー。

6月17日にはアリーナツアーのテーマ曲を含むシングル「SUNFLOWER」の発売も決定している。

新曲「SUNFLOWER」は、ひまわりのように真っ直ぐ、葛藤や迷いを越えて未来へ進み咲き誇る決意を込めた一曲。

MV盤には表題曲「SUNFLOWER」のMVに加え、MVのメイキングムービーを収録。LIVE盤には『FANTASTICS LIVE TOUR 2025 “BUTTERFLY EFFECT” -FLY WITH YOU-』から2025年11月8日、9日に開催された有明公演の映像とメイキングムービーがそれぞれ収録される。

■リリース情報

2026.06.17 ON SALE

SINGLE「SUNFLOWER」

■関連リンク

FANTASTICS OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/Artist/index/168