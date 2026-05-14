14日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数144、値下がり銘柄数393と、値下がりが優勢だった。



個別ではレナサイエンス<4889>がストップ高。ムービン・ストラテジック・キャリア<421A>、サクシード<9256>は一時ストップ高と値を飛ばした。ジンジブ<142A>、アストロスケールホールディングス<186A>、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、デジタルグリッド<350A>、データホライゾン<3628>など12銘柄は年初来高値を更新。プロパティデータバンク<4389>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ＱＰＳホールディングス<464A>、オキサイド<6521>、ＭＴＧ<7806>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｓ＆Ｊ<5599>が一時ストップ安と急落した。ダイブ<151A>、情報戦略テクノロジー<155A>、マテリアルグループ<156A>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>など66銘柄は年初来安値を更新。ミーク<332A>、ステラファーマ<4888>、ブティックス<9272>、イーディーピー<7794>、アミタホールディングス<2195>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース