ETF売買代金ランキング＝14日前引け
14日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 136832 16.1 66360
２. <1357> 日経Ｄインバ 12160 0.8 3285
３. <1458> 楽天Ｗブル 11892 49.4 79130
４. <1321> 野村日経平均 10475 40.6 66370
５. <1579> 日経ブル２ 8107 43.6 717.1
６. <2644> ＧＸ半導日株 4749 37.9 4120
７. <1360> 日経ベア２ 4747 -17.9 80.6
８. <1540> 純金信託 3699 21.5 22170
９. <1542> 純銀信託 2994 2.5 40680
10. <1568> ＴＰＸブル 2889 -7.5 925.9
11. <200A> 野村日半導 2542 -9.2 4471
12. <1306> 野村東証指数 2293 -6.7 413.8
13. <2243> ＧＸ半導体 1622 12.2 4541
14. <1475> ｉＳＴＰＸ 1293 129.3 404.3
15. <1329> ｉＳ日経 1251 -48.2 6606
16. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1219 22.8 1963.5
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1206 0.0 4086
18. <1459> 楽天Ｗベア 1187 38.8 133
19. <2631> ＭＸナスダク 1181 515.1 33370
20. <1545> 野村ナスＨ無 1127 126.8 47120
21. <1398> ＳＭＤリート 1014 -27.9 1880.0
22. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1000 53.8 76750
23. <1320> ｉＦ日経年１ 920 52.1 66120
24. <1671> ＷＴＩ原油 896 -48.8 5527
25. <1358> 上場日経２倍 895 29.3 126700
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 845 138.7 2545
27. <1615> 野村東証銀行 816 0.0 645.5
28. <1655> ｉＳ米国株 742 54.3 849.5
29. <1330> 上場日経平均 729 -31.6 66440
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 667 272.6 33930
31. <1308> 上場東証指数 661 60.4 4091
32. <1489> 日経高配５０ 655 -36.2 3263
33. <1346> ＭＸ２２５ 638 -14.6 65980
34. <513A> ＧＸ防衛日株 547 44.3 921
35. <2036> 金先物Ｗブル 485 10.5 191700
36. <1623> 野村鉄鋼非鉄 476 85.2 83110
37. <1356> ＴＰＸベア２ 407 -31.4 120.1
38. <314A> ｉＳゴールド 403 15.1 351.2
39. <2559> ＭＸ全世界株 394 32.7 28985
40. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 393 2.9 1036
41. <2638> ＧＸロボ日株 379 218.5 2929
42. <282A> ＧＸ半導１０ 348 -37.6 2432
43. <563A> ＧＸＮデカバ 346 -21.7 1090
44. <2244> ＧＸＵテック 305 57.2 3517
45. <408A> ｉＳＢＡＩ 299 12.0 317.5
46. <2033> コスピブル 284 -17.7 116650
47. <1305> ｉＦＴＰ年１ 279 33.5 4184
48. <1541> 純プラ信託 278 16.3 9810
49. <1326> ＳＰＤＲ 274 79.1 68030
50. <1571> 日経インバ 274 19.7 318
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 136832 16.1 66360
２. <1357> 日経Ｄインバ 12160 0.8 3285
３. <1458> 楽天Ｗブル 11892 49.4 79130
４. <1321> 野村日経平均 10475 40.6 66370
５. <1579> 日経ブル２ 8107 43.6 717.1
６. <2644> ＧＸ半導日株 4749 37.9 4120
７. <1360> 日経ベア２ 4747 -17.9 80.6
８. <1540> 純金信託 3699 21.5 22170
９. <1542> 純銀信託 2994 2.5 40680
10. <1568> ＴＰＸブル 2889 -7.5 925.9
11. <200A> 野村日半導 2542 -9.2 4471
12. <1306> 野村東証指数 2293 -6.7 413.8
13. <2243> ＧＸ半導体 1622 12.2 4541
14. <1475> ｉＳＴＰＸ 1293 129.3 404.3
15. <1329> ｉＳ日経 1251 -48.2 6606
16. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1219 22.8 1963.5
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1206 0.0 4086
18. <1459> 楽天Ｗベア 1187 38.8 133
19. <2631> ＭＸナスダク 1181 515.1 33370
20. <1545> 野村ナスＨ無 1127 126.8 47120
21. <1398> ＳＭＤリート 1014 -27.9 1880.0
22. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1000 53.8 76750
23. <1320> ｉＦ日経年１ 920 52.1 66120
24. <1671> ＷＴＩ原油 896 -48.8 5527
25. <1358> 上場日経２倍 895 29.3 126700
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 845 138.7 2545
27. <1615> 野村東証銀行 816 0.0 645.5
28. <1655> ｉＳ米国株 742 54.3 849.5
29. <1330> 上場日経平均 729 -31.6 66440
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 667 272.6 33930
31. <1308> 上場東証指数 661 60.4 4091
32. <1489> 日経高配５０ 655 -36.2 3263
33. <1346> ＭＸ２２５ 638 -14.6 65980
34. <513A> ＧＸ防衛日株 547 44.3 921
35. <2036> 金先物Ｗブル 485 10.5 191700
36. <1623> 野村鉄鋼非鉄 476 85.2 83110
37. <1356> ＴＰＸベア２ 407 -31.4 120.1
38. <314A> ｉＳゴールド 403 15.1 351.2
39. <2559> ＭＸ全世界株 394 32.7 28985
40. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 393 2.9 1036
41. <2638> ＧＸロボ日株 379 218.5 2929
42. <282A> ＧＸ半導１０ 348 -37.6 2432
43. <563A> ＧＸＮデカバ 346 -21.7 1090
44. <2244> ＧＸＵテック 305 57.2 3517
45. <408A> ｉＳＢＡＩ 299 12.0 317.5
46. <2033> コスピブル 284 -17.7 116650
47. <1305> ｉＦＴＰ年１ 279 33.5 4184
48. <1541> 純プラ信託 278 16.3 9810
49. <1326> ＳＰＤＲ 274 79.1 68030
50. <1571> 日経インバ 274 19.7 318
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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