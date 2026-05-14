　14日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　136832　　　16.1　　　 66360
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 12160　　　 0.8　　　　3285
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　 11892　　　49.4　　　 79130
４. <1321> 野村日経平均　　 10475　　　40.6　　　 66370
５. <1579> 日経ブル２　　　　8107　　　43.6　　　 717.1
６. <2644> ＧＸ半導日株　　　4749　　　37.9　　　　4120
７. <1360> 日経ベア２　　　　4747　　 -17.9　　　　80.6
８. <1540> 純金信託　　　　　3699　　　21.5　　　 22170
９. <1542> 純銀信託　　　　　2994　　　 2.5　　　 40680
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　2889　　　-7.5　　　 925.9
11. <200A> 野村日半導　　　　2542　　　-9.2　　　　4471
12. <1306> 野村東証指数　　　2293　　　-6.7　　　 413.8
13. <2243> ＧＸ半導体　　　　1622　　　12.2　　　　4541
14. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1293　　 129.3　　　 404.3
15. <1329> ｉＳ日経　　　　　1251　　 -48.2　　　　6606
16. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1219　　　22.8　　　1963.5
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1206　　　 0.0　　　　4086
18. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1187　　　38.8　　　　 133
19. <2631> ＭＸナスダク　　　1181　　 515.1　　　 33370
20. <1545> 野村ナスＨ無　　　1127　　 126.8　　　 47120
21. <1398> ＳＭＤリート　　　1014　　 -27.9　　　1880.0
22. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1000　　　53.8　　　 76750
23. <1320> ｉＦ日経年１　　　 920　　　52.1　　　 66120
24. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 896　　 -48.8　　　　5527
25. <1358> 上場日経２倍　　　 895　　　29.3　　　126700
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 845　　 138.7　　　　2545
27. <1615> 野村東証銀行　　　 816　　　 0.0　　　 645.5
28. <1655> ｉＳ米国株　　　　 742　　　54.3　　　 849.5
29. <1330> 上場日経平均　　　 729　　 -31.6　　　 66440
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 667　　 272.6　　　 33930
31. <1308> 上場東証指数　　　 661　　　60.4　　　　4091
32. <1489> 日経高配５０　　　 655　　 -36.2　　　　3263
33. <1346> ＭＸ２２５　　　　 638　　 -14.6　　　 65980
34. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 547　　　44.3　　　　 921
35. <2036> 金先物Ｗブル　　　 485　　　10.5　　　191700
36. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 476　　　85.2　　　 83110
37. <1356> ＴＰＸベア２　　　 407　　 -31.4　　　 120.1
38. <314A> ｉＳゴールド　　　 403　　　15.1　　　 351.2
39. <2559> ＭＸ全世界株　　　 394　　　32.7　　　 28985
40. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 393　　　 2.9　　　　1036
41. <2638> ＧＸロボ日株　　　 379　　 218.5　　　　2929
42. <282A> ＧＸ半導１０　　　 348　　 -37.6　　　　2432
43. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 346　　 -21.7　　　　1090
44. <2244> ＧＸＵテック　　　 305　　　57.2　　　　3517
45. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 299　　　12.0　　　 317.5
46. <2033> コスピブル　　　　 284　　 -17.7　　　116650
47. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 279　　　33.5　　　　4184
48. <1541> 純プラ信託　　　　 278　　　16.3　　　　9810
49. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 274　　　79.1　　　 68030
50. <1571> 日経インバ　　　　 274　　　19.7　　　　 318
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース