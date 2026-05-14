「隣は石田純一パパ？」いしだ壱成、“母の日”に両親の思い出ショット＆幼少期の秘蔵写真を一挙公開「昔からイケメン」
俳優のいしだ壱成（51）が11日、自身のインスタグラムを更新。母の日にちなみ、母との思い出ショットや幼少期の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「お母様とっても可愛らしい」“母の日”にいしだ壱成が公開した秘蔵写真
いしだは「Happy Mother’s Day」と書き出し、「昨日の夜は久しぶりに母と電話で話しました」と報告。「色々と話して、電話の切り際に母から言われた『愛してるよ』の一言にウルッとしました」と心境をつづり、「愛してるよ、ママ」と母への思いをストレートに表現した。
投稿では、「僕がお腹にいる頃」の両親の写真をはじめ、赤ちゃん時代に母と祖母と芝公園にある東京プリンスホテルのプールで撮影した1枚、さらにオーストラリア留学中の写真など、“古いアルバムシリーズ”として貴重なショットを公開。若き日の家族写真や幼少期の姿に、ファンからも注目が集まっている。
コメント欄には「昔からイケメン」「お母様とっても可愛らしい方ですね」「小さい頃から可愛いお顔だったんですね」「壱成くんを産んでくれてありがとうございます」「大人になってからも息子に愛してるよと言ってもらえるお母様、とても幸せでしょうね」「お父様カッコいい」「隣は石田純一パパ？」といった声が寄せられている。
【写真】「お母様とっても可愛らしい」“母の日”にいしだ壱成が公開した秘蔵写真
いしだは「Happy Mother’s Day」と書き出し、「昨日の夜は久しぶりに母と電話で話しました」と報告。「色々と話して、電話の切り際に母から言われた『愛してるよ』の一言にウルッとしました」と心境をつづり、「愛してるよ、ママ」と母への思いをストレートに表現した。
コメント欄には「昔からイケメン」「お母様とっても可愛らしい方ですね」「小さい頃から可愛いお顔だったんですね」「壱成くんを産んでくれてありがとうございます」「大人になってからも息子に愛してるよと言ってもらえるお母様、とても幸せでしょうね」「お父様カッコいい」「隣は石田純一パパ？」といった声が寄せられている。