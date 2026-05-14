４月に始まった自転車の交通違反に反則金を科す「青切符」制度で、導入後１か月間に歩道を走行したことで「通行区分違反」として摘発されたケースが全国で５件（暫定値）にとどまったことが、警察庁のまとめでわかった。

自転車は車道走行が原則だが、歩道走行への青切符の交付は悪質な運転に限って運用している実態が浮かぶ。

警察庁によると、４月中の全国の青切符交付件数は、暫定値で計２１４７件だった。違反の種別では「一時不停止」と走行中にスマートフォンを使う「ながらスマホ」が７割を占めた。

一方、自転車で歩道を走行したとする「通行区分違反」を適用した摘発は５件で、全体のわずか０・２％だった。歩行者と衝突する危険があったり、警察官による指導・警告を無視したりしたためで、子どもを乗せて歩道を走り摘発された例はなかったという。

同庁によると、自転車は車道の左側通行が原則だが、道路標識や標示で走行を認めている歩道のほか、１３歳未満の子どもや７０歳以上の高齢者らは規制の対象外となっている。さらに、車道に工事現場や駐車車両がある時や、交通量が多い、道幅が狭いなどの場合でも歩道を走れる。

歩道走行に通行区分違反を適用した取り締まりは、歩行者を立ち止まらせるなどの悪質なケースを想定しているという。