「いゃ〜かっこいい」西岡徳馬、柴田恭兵とゴルフ楽しむ“ゴージャス”な2ショット写真に反響「相変わらずダンディ」「お元気そうでなにより」
俳優の西岡徳馬（79）が13日、自身のインスタグラムを更新。俳優の柴田恭兵（74）との肩組み2ショットを披露した。
【写真】「いゃ〜かっこいい」「相変わらずダンディ」 柴田恭兵＆西岡徳馬の“肩組み”2ショット
西岡は「6年ぶりのイベント！柴田恭兵君と、同組です。」と報告し、「叙々苑カップ芸能人ゴルフ」に参加したことを明かした。さらに、大先輩である俳優の里見浩太朗（89）やプロゴルファーの横峯さくら（40）との華やかな3ショットも公開。「他にもたくさんの芸能人達が！楽しいゴルフでしたー」とつづった。
コメント欄には「いゃ〜かっこいい」「ユージと県警本部長」「コーディネート爽やか」「私なら二度見する相変わらずダンディ…」「ゴージャス」「相変わらずダンディですね！」「お二人とも若作りではない若々しさがありますね。身体を動かすことが秘訣なのかな」「お元気そうでなによりでんなぁ〜」「最高」などの声が寄せられている。
【写真】「いゃ〜かっこいい」「相変わらずダンディ」 柴田恭兵＆西岡徳馬の“肩組み”2ショット
西岡は「6年ぶりのイベント！柴田恭兵君と、同組です。」と報告し、「叙々苑カップ芸能人ゴルフ」に参加したことを明かした。さらに、大先輩である俳優の里見浩太朗（89）やプロゴルファーの横峯さくら（40）との華やかな3ショットも公開。「他にもたくさんの芸能人達が！楽しいゴルフでしたー」とつづった。
コメント欄には「いゃ〜かっこいい」「ユージと県警本部長」「コーディネート爽やか」「私なら二度見する相変わらずダンディ…」「ゴージャス」「相変わらずダンディですね！」「お二人とも若作りではない若々しさがありますね。身体を動かすことが秘訣なのかな」「お元気そうでなによりでんなぁ〜」「最高」などの声が寄せられている。