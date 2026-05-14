◆米大リーグ ホワイトソックス―ロイヤルズ（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ロイヤルズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、４打数１安打だった。ホワイトソックスは４連勝で勝率を５割にした。

ロイヤルズの先発は、２４年に１６勝を挙げた実績もある右腕のルーゴ。初回１死走者なしの１打席目は、際どいボールを見極めてフルカウントになると、しぶとく二遊間を抜ける中前安打で、２試合ぶりの安打を放った。

２点をリードした２回２死一塁の２打席目は左飛。同点となった４回２死二塁の３打席目は右翼ポール際へ特大のファウルもあったが、飛距離３７９フィート（約１１６メートル）で柵越えまであとひと伸び足りなかった中飛に倒れた。

２点をリードした６回２死二塁の４打席目は、２番手右腕・クルーズと対戦してフルカウントから四球を選んで出塁。８回の５打席目は右飛に倒れた。

８日（同９日）の本拠地・マリナーズ戦では１５号を放ってリーグトップタイとなった村上。だが、その後の３試合では、チームが３連勝と勢いに乗る中で、１０打数１安打と当たりが止まった。前日１２日（同１３日）の本拠地・ロイヤルズ戦では、３打数無安打３三振、１四球。シーズン６３三振は両リーグ通じてワーストとなった。この日三振はなし。４試合本塁打なしとなった。