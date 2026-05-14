◆米大リーグ ブレーブス４―１カブス（１３日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）

カブスの今永昇太投手が１３日（日本時間１４日）、敵地のブレーブス戦で今季９度目の先発登板。７回まで１失点と好投し、今季３度目のハイクオリティースタート（ＨＱＳ、７回で自責点２以下）を達成したが、８回途中２失点で３敗目（４勝）を喫した。

１―１で迎えた８回、先頭打者に内野安打を打たれて今永が降板。２番手マトンが同１死一、二塁から適時二塁打を打たれて今永に２失点目が記録され、敗戦投手となった。チームは１０連勝後に４連敗となった。

カウンセルから絶賛された今永は「先発が早いイニングで降りてしまうと、中継ぎに負担がかかってしまう。長いイニングを投げる役割を果たそうとマウンドに上がった」と語った。７回０／３で２失点の好投だったが「僕も点を取られている。しっかりゼロで抑えていればカブスが勝つ可能性があった。反省点としては点を与えてしまったこと」と厳しい表情だった。

今永は２日のダイヤモンドバックス戦で７回無失点、７日のレッズ戦で６回１失点と好投しており、５月の全３登板でクオリティースタート（ＱＳ、６回で自責点３以下）となった。ＨＱＳは４月２１日のフィリーズ戦（７回１失点）、５月２日のダイヤモンドバックス戦（７回無失点）に続いて今季３度目だった。７回０／３で５安打２失点無四球６奪三振で、防御率は２・３２になった。９６球を投げ６４球がストライクだった。

鈴木誠也外野手は「５番・右翼」でスタメン出場し、２回１死の第１打席は左飛。４回は１死一、二塁で第２打席を迎えたが、曲がって内角に入ってくるブレーブス先発リッチーのカーブに手が出ず見逃し三振に倒れた。６回１死の第３打席は三ゴロだった。同点の８回２死一、二塁では空振り三振に倒れ、４打数無安打２三振で今永を援護できなかった。