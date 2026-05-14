第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門で審査委員長を務めるパク・チャヌク監督が「韓国はもはや映画の辺境国家ではない」とし、変化した韓国映画の地位を強調した。

韓国人として初めてカンヌ映画祭コンペティション部門の審査委員長を務めるパク監督は、開幕式の記者会見で「わずか20年前まで、韓国映画は時々紹介される程度だったが、今は状況が完全に変わった」と述べた。

パク監督は「韓国映画が優れているから中心に進入したというよりは、映画の中心自体が拡張され、より多様な国の映画を包容するようになった結果だ」と説明した。

今年のカンヌ映画祭には、ナ・ホンジン監督の『HOPE』がコンペティション部門に進出し、ヨン・サンホ監督の『群体』はミッドナイト・スクリーニング、チョン・ジュリ監督の作品は監督週間に招待された。

パク監督は審査の過程について「純粋な観客の目で映画を見たい」としながらも「審査会議では映画の歴史と美学を知る専門家として評価する」と明らかにした。

特に「韓国映画に有利な審査をするのか」という質問には「だからといって韓国映画に点数をより多く与えることはない」と答え、現場の笑いを誘った。

パク監督は映画と政治の関係についての質問にも明確な立場を示した。「政治と芸術を対立概念として見ること自体がおかしい」とし「政治的なメッセージを込めているからといって、芸術ではないということではない」と強調した。

続いて「芸術的にうまく表現された主張であれば、十分に傾聴する価値がある」と付け加えた。

パク監督は『オールド・ボーイ』、『渇き』、『イノセント・ガーデン』、『別れる決心』などでカンヌ映画祭と深い縁を結んできた。2004年に『オールド・ボーイ』で審査員特別グランプリ、2009年に『渇き』で審査員賞、2022年に『別れる決心』で監督賞を受賞している。

パク監督は審査委員長の提案を受けて少し悩んだとしつつも「カンヌ映画祭で多くの贈り物をもらっただけに、今は奉仕する時だと思った」と語った。

パク監督は23日の閉幕式まで、女優のデミ・ムーアや俳優のステラン・スカルスガルド、監督のクロエ・ジャオらと共に、コンペティション部門の招待作22作品の受賞作を選定する予定だ。