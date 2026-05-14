もっちゅり食感で人気を集めた、ミスタードーナツの「もっちゅりん」が期間限定で登場。

今回は「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」に加え、新しく「もっちゅりんいちご」も販売されます☆

ミスタードーナツ「もっちゅりん」

事前予約開始日：2026年5月14日（木）午前7時〜

販売期間：

もっちゅりんきなこ、もっちゅりんみたらし 2026年6月3日（水）〜8月中旬

もっちゅりんいちご 2026年6月3日（水）〜6月下旬

※いずれも順次、販売終了予定

対象ショップ：ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）

ミスタードーナツにて、 “もっちゅり食感”が特長のドーナツ「もっちゅりん」全3種を期間限定で発売。

「もっちゅりん」は、2025年にミスタードーナツ55周年を記念して初登場した、“もっちゅり食感”が特長のドーナツです。

「もっちゅりん」最大の特長は、手に取った時の独特のやわらかさ、ひとくち食べた瞬間の弾力のある食感とやわらかい食感を同時に堪能できる“もっちゅり食感”。

生地の“もっちゅり食感”はそのままに、人気商品だった「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」に加え、今回は新作フレーバーがラインナップされます。

“もっちゅり食感”にいちご味との組み合わせが楽しめる「もっちゅりんいちご」が初登場☆

販売を待っている人も、今回初めて知る人も、生地の食感や味わいを存分に楽しめるメニュー展開です。

また、今回は第2弾の発売も予定されており、期待が高まります！

もっちゅりんきなこ

価格：テイクアウト 216円(税込)／イートイン 220円(税込)

「もっちゅり」食感が楽しめる、きなこシュガーでシンプルに仕上げた「もっちゅりんきなこ」

「もっちゅり」とした生地のこだわり食感を、じっくり楽しめます☆

もっちゅりんみたらし

価格：テイクアウト 226円(税込)／イートイン 231円(税込)

「もっちゅり」食感のドーナツ生地と、みたらしフィリングの相性が良い「もっちゅりんみたらし」

甘さとしょっぱさに「もっちゅり」とした食感のバランスが絶妙です！

もっちゅりんいちご

価格：テイクアウト 237円(税込)／イートイン 242円(税込)

新登場の「もっちゅりんいちご」は、「もっちゅり」食感の生地にいちごフィリングをつめ、いちごシュガーをトッピング。

仕上げにホイップクリームと、いちごフィリングを絞っています。

「もっちゅり」食感の生地に、いちごの甘酸っぱい味わいが合わさった一品です☆

「もっちゅりん」キャラクターとパッケージイメージ

ミスタードーナツのキッチンで生まれた「もっちゅりん」

今回は、新登場のいちごも仲間入りしています。

パッケージは「もっちゅりん」のキャラクターをデザインしたトレイに入って登場。

見た目のかわいらしさも注目です！

ミスドネットオーダー

「もっちゅりん」の予約や注文は、ミスドネットオーダーウェブサイトもしくは「ミスタードーナツアプリ」からの事前注文が可能。

ミスドネットオーダーを使えば、レジに並ばず商品を受け取れます。

また、「ミスタードーナツアプリ」からミスドネットオーダーを利用すると、便利な機能も。

現在地近くのショップ表示やキーワードによるショップ検索で、近くのショップを簡単にみつけられます。

「お気に入り店舗」の登録もでき、ミスドネットオーダーをよりスムーズに利用できるアプリです！

55周年を記念して登場した「もっちゅりん」が、あらたに「もっちゅりんいちご」を加えて期間限定発売。

ミスタードーナツの「もっちゅりん」は、2026年5月14日よりミスドネットオーダーで予約受付開始、2026年6月3日から店頭販売および予約分のお渡しスタートです！

※ショップにより予約受付開始日および予約受付開始時間は異なる場合があります

※製造状況等により、ネットオーダーを受け付けていない場合もあります

※ショップにより取り扱い時間・販売数は異なります

※ミスドネットオーダーはテイクアウト専用のサービスです

※ミスドネットオーダーは一部ショップでは実施していません

※小さいお子さんや年配の方など、喉に詰まる恐れがありますのでご注意ください

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