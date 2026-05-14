やっと出会えた〜！「このデザイン懐かしい！」大人世代にはたまらない100均ファンシーグッズ

発売された途端に、売り切れが続出したセリア×シモジマのアイテム。先日ふらっとセリアを訪れると、買えなかった商品が棚に並んでいるのを発見しました！今回ご紹介するのは、シモジマの人気デザインを用いたジッパーバッグ。見た目の可愛さに反して嬉しい仕様で使い勝手抜群！見つけたらゲット推奨です♡

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商品情報

商品名：ジッパーバッグ シモジマファンシー 3枚 19×13cm

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦190mm×横130mm、厚さ0.03mm

入り数：3枚

販売ショップ：セリア

JANコード：4582686711532

懐かしすぎてたまらない♡セリア×シモジマのジッパーバッグをゲット！

昭和から平成にかけて多くの文具店や商店で包装に使われていた、シモジマのファンシー柄アイテムがセリアに登場して話題になりましたよね。

販売開始当初は売り切れが続出し、なかなか買えなかったのですが、最近になって入手することができました！

シモジマのオリジナルデザインで代表的な「ストップペイル」を用いた『ジッパーバッグ シモジマファンシー 3枚 19×13cm』。小物や食品の小分けに便利なジッパーバッグです。

3枚入りで110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、ラッピンググッズ売り場に陳列されていました。

シモジマのデザインで人気の「モーニング」バージョンも展開されています。ストップペイル共に、背面は違うデザインになっていてこだわりを感じます！

昔、文房具屋さんでお買い物した時に入れてもらったあの紙袋の柄が、そのままジッパーバッグになったワクワク感がたまりません♡手に取るだけで童心に帰れるような、ノスタルジックな魅力があります。

食品を直接入れてもOK！お菓子や小物の小分けに便利◎

サイズは約縦190mm×横130mm。大きすぎず小さすぎない、絶妙なサイズで使いやすい印象です。

ちょっとしたギフトなどを渡す際に、特別なテクニック要らずでサッとラッピングできます。

100円ショップのラッピング用品は食品を直接入れられないものも多い中、こちらは食品を直接入れることが可能な表示がされています。

小分けのお菓子を入れてプレゼントしたり、外出時のおやつを忍ばせておいたりと、衛生面を気にせずマルチに使えます。

絆創膏や綿棒などの衛生用品、リップやミニボトルなどのコスメ、バラバラになりがちな事務小物をまとめるのにも最適。バッグやポーチの中を可愛く整理整頓できます。

中身が透けにくいデザインなので、プライバシーを守りたいアイテムの持ち歩きにも最適です。

今回は、セリアの『ジッパーバッグ シモジマファンシー 3枚 19×13cm』をご紹介しました。

当時を知る世代には懐かしく、また知らない世代にはレトロでおしゃれに感じられる魅力的なアイテム♡気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。