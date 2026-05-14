100円でいいの…？！実は老舗の特級品！安すぎて申し訳なくなる本格調味料

ダイソーで見つけた『特級本醸造しょうゆ』が、想像以上の本格的でした。老舗メーカーならではの芳醇な香りとキレのある味わいで、たまごかけご飯などのシンプルな料理がワンランク上の美味しさに。さらに300mlの使い切りやすいサイズ感も魅力でコスパも抜群。毎日の食卓を格上げしてくれる注目の調味料です！

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商品情報

商品名：特級本醸造しょうゆ

価格：￥108（税込）

内容量：300ml

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4903636111804

毎日の食卓が100円で豊かに！ダイソーで買える老舗の本醸造しょうゆ

ダイソーをパトロール中、食品売り場でなんとワダカン株式会社の『特級本醸造しょうゆ』を発見しました。

青森県十和田市に本社を構える、明治33年に創業した老舗醤油メーカーの商品で、￥108（税込）で手に入るのが申し訳なくなるクオリティなんです。

一般的なボトルだと、使い切る頃には風味が落ちてしまうこともありますが、こちらは約300mlというサイズが魅力。

一人暮らしや少人数家庭でも鮮度を保ったまま使い切りやすいんです。

いつものメニューがご馳走に！ダイソーの『特級本醸造しょうゆ』

フタを開けた瞬間に広がるのは、豆の芳醇な香り。グレードの高い醬油でなければ、なかなか感じることはできません。

熱々のご飯と卵にこの醤油を少したらすだけで、絶品のたまごかけご飯が完成。

醤油の香りとコクがダイレクトに感じられて、「これ本当に100円でいいの…？」と思ってしまうレベルです。

本醸造というだけあって旨みがありながら後味はキレが良く、シンプルな料理ほどおいしさが際立ちます。

ごま油や唐辛子を加えてニラ醤油を作ってみても、醤油自体の風味がしっかりしているから味がぼやけません。料理好きさんほど、この価格とのギャップに驚くはずです。

今回はダイソーの『特級本醸造しょうゆ』をご紹介しました。

大容量でお得に買うのも良いですが、最後までおいしく使えるという、ちょっと贅沢で賢い選択も暮らしを豊かにしてくれます。

冷奴や納豆、お刺身など、素材を活かす料理にもぴったりなので、ダイソーで見つけたら一度試してみてほしい掘り出し物調味料です。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。