「相手は明らかに警戒していたが…」公式戦５戦連発！ 絶好調の前田大然に現地メディア賛辞「つねに脅威だった」
現地５月13日に開催されたスコットランドリーグ第37節で、前田大然と旗手怜央が所属する２位セルティックが敵地でマザーウェルと対戦。３−２で勝利した。
この試合に先発した前田が公式戦５試合連続ゴールを記録する。０−１で迎えた41分、敵陣ペナルティエリア内でこぼれ球に反応。ワントラップから左足のシュートをゴール右隅に突き刺してみせた。
そんな絶好調の日本人アタッカーを現地メディアは称賛。セルティックの地元メディア『Glasgow World』は最低記事で「７点」を与えて、次のように評した。
「マザーウェルは明らかに彼を警戒していたが、それでもゴールを決めた。スピードはつねに脅威だった」
また『67HAILHAIL』も同じく「７点」を付与。「前半の素晴らしいフィニッシュは、セルティックにとって非常に重要な局面で生まれた。彼の動きも決して軽視すべきではない。素早くボールに反応したのだ」と賛辞を贈っている。
セルティックは16日行われるリーグ最終戦で首位のハーツと激突。勝利すれば５連覇が決まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】前田大然の鮮やかな左足弾！
この試合に先発した前田が公式戦５試合連続ゴールを記録する。０−１で迎えた41分、敵陣ペナルティエリア内でこぼれ球に反応。ワントラップから左足のシュートをゴール右隅に突き刺してみせた。
そんな絶好調の日本人アタッカーを現地メディアは称賛。セルティックの地元メディア『Glasgow World』は最低記事で「７点」を与えて、次のように評した。
「マザーウェルは明らかに彼を警戒していたが、それでもゴールを決めた。スピードはつねに脅威だった」
また『67HAILHAIL』も同じく「７点」を付与。「前半の素晴らしいフィニッシュは、セルティックにとって非常に重要な局面で生まれた。彼の動きも決して軽視すべきではない。素早くボールに反応したのだ」と賛辞を贈っている。
セルティックは16日行われるリーグ最終戦で首位のハーツと激突。勝利すれば５連覇が決まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】前田大然の鮮やかな左足弾！