マザーウェル戦でゴールを決めた前田。（C）Getty Images

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　現地５月13日に開催されたスコットランドリーグ第37節で、前田大然と旗手怜央が所属する２位セルティックが敵地でマザーウェルと対戦。３−２で勝利した。

　この試合に先発した前田が公式戦５試合連続ゴールを記録する。０−１で迎えた41分、敵陣ペナルティエリア内でこぼれ球に反応。ワントラップから左足のシュートをゴール右隅に突き刺してみせた。

　そんな絶好調の日本人アタッカーを現地メディアは称賛。セルティックの地元メディア『Glasgow World』は最低記事で「７点」を与えて、次のように評した。
 
「マザーウェルは明らかに彼を警戒していたが、それでもゴールを決めた。スピードはつねに脅威だった」

　また『67HAILHAIL』も同じく「７点」を付与。「前半の素晴らしいフィニッシュは、セルティックにとって非常に重要な局面で生まれた。彼の動きも決して軽視すべきではない。素早くボールに反応したのだ」と賛辞を贈っている。

　セルティックは16日行われるリーグ最終戦で首位のハーツと激突。勝利すれば５連覇が決まる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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