20〜30代花嫁が選ぶ「理想の義母になってほしい芸能人」ランキング！ 2位は「石田ゆり子」、では1位は？
花嫁アプリ「PLACOLE＆DRESSY」を運営する冒険社プラコレは、20〜30代花嫁（210人）を対象に「理想の義母になってほしい芸能人ランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【3位までの全ランキング結果を見る】
2位は、俳優の石田ゆり子さんでした。
ナチュラルで押し付けがましくない人柄や、自然体でいられる空気感が理想の義母像として支持されました。ドラマ『妻、小学生になる。』（TBS系）での母親役などが印象に強く残っている方も多いようです。
1位は、俳優の天海祐希さんでした。
干渉しすぎず、必要なときに頼れる“絶妙な距離感”と包容力が花嫁世代から高く評価されました。ドラマや映画で演じる頼もしい母親像に加え、凛としたかっこよさも支持を集めた理由のようです。
(文:All About ニュース編集部)
【3位までの全ランキング結果を見る】
2位：石田ゆり子
2位は、俳優の石田ゆり子さんでした。
ナチュラルで押し付けがましくない人柄や、自然体でいられる空気感が理想の義母像として支持されました。ドラマ『妻、小学生になる。』（TBS系）での母親役などが印象に強く残っている方も多いようです。
1位：天海祐希
1位は、俳優の天海祐希さんでした。
干渉しすぎず、必要なときに頼れる“絶妙な距離感”と包容力が花嫁世代から高く評価されました。ドラマや映画で演じる頼もしい母親像に加え、凛としたかっこよさも支持を集めた理由のようです。
(文:All About ニュース編集部)