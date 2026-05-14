ナンバープレートでお金持ちだと思う新潟県の地名ランキング！ 2位「長岡」を抑えた1位は？【2026年調査】
若葉がまぶしく輝き、絶好のドライブ日和が続くこの季節は、街を行き交う車のナンバーにもふと目が留まります。特定のエリアが持つ「富裕層が多く住む」というイメージは、全国どこへ行っても変わらぬ憧れの対象となるようです。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う新潟県の地名ランキングの結果をご紹介します。
【3位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「新潟県内でも経済規模が大きく、花火大会などで知られる活気ある都市で、地元企業や商業も発展しているため、比較的経済的に余裕のある地域という印象を受けやすいから」（30代男性／埼玉県）、「歴史がある名所だから」（40代男性／東京都）、「財政は安定していて広い家が多く、花火大会も豪華なのでお金持ちだと思います」（60代男性／兵庫県）といったコメントがありました。
回答者からは「新潟県の『新潟』ナンバーがお金持ちのイメージを持たれる主な理由は、県内最大の都市・経済の中心地である『新潟市』やその周辺の富裕層・企業が集中しているエリアを管轄しているためです。県央の歴史ある地域や、商業施設・住宅地が多いエリアの高級車に多く見られるため、地域ブランド的なイメージが定着しています」（50代男性／東京都）、「県庁所在地だし、大きな会社やマンションも多い都会で、裕福な人が住んでいそうだから」（30代女性／石川県）、「県庁所在地であり、古くから港町として栄えた歴史があるため、裕福な地主や会社経営者が多く住んでいるイメージがあるからです」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う新潟県の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：長岡／58票2位にランクインしたのは「長岡」です。日本三大花火の1つ「長岡まつり大花火大会」の舞台として全国的に有名な長岡市を中心とするエリアです。古くから交通の要所として発展し、歴史ある街並みと近代的な都市機能が融合しています。豪雪地帯ならではの重厚な邸宅が立ち並ぶ光景も、安定した富のイメージにつながっています。
回答者からは「新潟県内でも経済規模が大きく、花火大会などで知られる活気ある都市で、地元企業や商業も発展しているため、比較的経済的に余裕のある地域という印象を受けやすいから」（30代男性／埼玉県）、「歴史がある名所だから」（40代男性／東京都）、「財政は安定していて広い家が多く、花火大会も豪華なのでお金持ちだと思います」（60代男性／兵庫県）といったコメントがありました。
1位：新潟／155票圧倒的な票数で1位に輝いたのは「新潟」でした。県庁所在地であり、本州日本海側で唯一の政令指定都市としての品格を誇ります。信濃川がゆったりと流れ、古くから港町として栄えた新潟市は、経済・文化の拠点です。洗練された都会的な街並みや、閑静な高級住宅街のイメージが、多くの人に「お金持ち」という印象を与えています。
回答者からは「新潟県の『新潟』ナンバーがお金持ちのイメージを持たれる主な理由は、県内最大の都市・経済の中心地である『新潟市』やその周辺の富裕層・企業が集中しているエリアを管轄しているためです。県央の歴史ある地域や、商業施設・住宅地が多いエリアの高級車に多く見られるため、地域ブランド的なイメージが定着しています」（50代男性／東京都）、「県庁所在地だし、大きな会社やマンションも多い都会で、裕福な人が住んでいそうだから」（30代女性／石川県）、「県庁所在地であり、古くから港町として栄えた歴史があるため、裕福な地主や会社経営者が多く住んでいるイメージがあるからです」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:綾乃岬)