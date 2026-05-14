40代で「家賃収入」に興味があります。「不動産投資」は、老後に向けた資産形成として現実的なのでしょうか？

40代から不動産投資を始める人は少なくない

不動産投資というと、資産家や高収入の人だけが行うイメージを持つ人もいるかもしれません。しかし実際には、会社員が40代から始めるケースも多くあります。

理由の一つは、住宅ローンではなく「不動産投資ローン」を利用できるためです。勤務先や年収、勤続年数などの条件を満たせば、自己資金が少なくても始められる場合があります。

また、40代は収入が比較的安定しやすく、老後資金について真剣に考え始める年代でもあります。そのため、「定年後に家賃収入があれば安心ではないか」と考える人が増えています。

特に最近は、インフレや年金不安への関心が高まっており、「預金だけでは不安」と感じる人も少なくありません。その選択肢の一つとして、不動産投資が注目されています。



家賃収入は老後資金対策として魅力がある

不動産投資の大きな特徴は、毎月家賃収入が入る可能性があることです。例えば、ローン返済が終わった物件を老後まで保有できれば、家賃収入を生活費の補助に使える場合があります。年金に加えて毎月数万円～十数万円の収入があれば、生活の安心感は大きく変わるでしょう。

また、不動産は現物資産なので、株式のように毎日大きく価格が変動しにくい特徴があります。そのため、「長期的に安定運用したい」と考える人に向いている面があります。

さらに、団体信用生命保険が利用できるケースもあります。これは、ローン契約者が死亡した場合に残債が保険で完済される仕組みです。家族に物件を残せる可能性があるため、生命保険代わりとして考える人もいます。

ただし、「家賃収入＝そのまま利益」ではありません。管理費や修繕費、固定資産税などの支出も発生します。



不動産投資には空室や修繕などのリスクもある

不動産投資で注意したいのが、空室リスクです。入居者がいなければ家賃収入は入りません。しかし、ローン返済や管理費は続きます。そのため、立地選びは非常に重要です。

例えば、駅から遠い物件や人口減少エリアでは、入居者が集まりにくい場合があります。家賃を下げないと借り手が見つからないケースもあるでしょう。また、建物は年数が経つほど修繕費がかかります。外壁工事や設備交換などで、まとまった費用が必要になることもあります。

さらに、不動産価格が下落するリスクもあります。特に、「営業担当に勧められるまま購入した」というケースでは、想定より利益が出ないこともあります。そのため、「家賃収入だけで楽に暮らせる」と考えるのではなく、リスクも理解したうえで始めることが大切です。



無理のない資金計画で始めることが重要

40代からの不動産投資は、老後資産形成の選択肢として十分現実的です。実際に、定年までにローン返済を進め、老後の家賃収入につなげている人もいます。ただし、成功するためには「無理をしないこと」が重要です。

最初は小規模な物件から始めたり、複数の不動産会社を比較したりすることも大切です。また、不動産だけに資産を集中させず、NISAやiDeCoなど他の資産形成と組み合わせる方法もあります。

不動産投資は、「絶対に儲かる方法」ではありません。しかし、長期目線で計画的に進めれば、老後の安心材料の一つになる可能性があります。焦って始めるのではなく、自分の家計状況に合った形をじっくり考えていきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー