「孤独のグルメ」の魅力は、やはり井之頭五郎という男がひとりで店に入り、ひとりで迷い、ひとりで食べ、その時間をまるごと味わい尽くすところにある。だからこそ、「劇映画 孤独のグルメ」が作られると聞いたとき、多くの人が気になったのは、あの"孤独"が映画の大きなスケールの中でどう描かれるのか、ということだったはずだ。実際、本作はパリや韓国領の島まで舞台を広げているが、シリーズらしさは少しも揺らがない。むしろ、五郎がひとりでいることの意味がこれまで以上にはっきり見えてくる映画になっていた。

©2025「劇映画 孤独のグルメ」製作委員会

まず注目したいのは、松重が主演だけでなく、監督と脚本も担っていることだ。本作は、シリーズをそのまま映画のスケールに広げただけの作品ではない。松重自身が"劇場版"ではなく"劇映画"という言い方にこだわっていたように、ドラマの延長ではなく、一本の映画としてきちんと成立させようという意識が全体に通っている。だからこそ、舞台も登場人物も広がっていく一方で、五郎という人物の軸はぶれない。ふらりと店に入り、自分の感覚を頼りに料理を選び、その時間を味わう。そんな五郎らしいリズムは、映画になっても変わらず守られている。

©2025「劇映画 孤独のグルメ」製作委員会

五郎は、仕事先で人と出会い、その土地の空気に触れ、思いがけない出来事も受け入れながら、最後は自分の感覚を頼りに食と向き合う人だ。「孤独のグルメ」が描いてきた"孤独"には、誰かを遠ざける響きはない。人と交わり、場の空気を受け取りながらも、食べる時間だけは自分のものとして味わう。その五郎らしさが、本作ではこれまで以上にはっきり伝わってくる。完成披露イベントで松重が、共演者が加わったことで自分の書いたセリフがより豊かになったと語っていたのも印象的だった。ひとりの物語を深く描くために、他者をきちんと置く。その発想が、「劇映画 孤独のグルメ」の面白さにつながっている。

その"他者"の中でも、パリと東京で2拠点生活をしている杏の存在はとても大きい。杏が演じる松尾千秋は、フランス在住で、五郎のかつての恋人・小雪の娘だ。祖父の依頼を受け、五郎をパリへ呼ぶ役割も担っている。これまでの五郎は、そのときの空腹に従って動く人として描かれることが多かった。そこに千秋が加わることで、五郎にも積み重ねてきた時間があり、誰かと関わってきた過去があり、今の自分へ続く人生があることが自然と見えてくる。杏は、そうした空気をさりげなく作品の中に運び込んでくれている。

千秋は、五郎の過去につながる存在であると同時に、この映画を"外の世界"へひらく役割も担っている。舞台のひとつがパリであることは、五郎の食の旅に新しい広がりを与えている。完成披露イベントで松重が、パリでオニオングラタンスープの店を探すときにフランス在住の杏にも店の情報をもらい、実際に足を運んだことを話していたのも印象に残る。そう考えると、杏は劇中の役柄を超えて、この映画に流れる異国の空気を支える存在でもあった。五郎が海外の街にいても自然に見えるのは、杏がその空気をやわらかく受け渡しているからかもしれない。

©2025「劇映画 孤独のグルメ」製作委員会

一方で、磯村が演じる中川は、五郎のすぐそばで物語を支える存在だ。中川は、スープの食材とレシピを探す五郎を手伝う青年として登場する。印象的なのは、その距離の取り方である。相棒として、前に出るというより五郎の隣に立ち、同じ景色を見ながら一緒に動いていく。そのさりげない関わり方が、この役の大きな魅力になっている。完成披露イベントで磯村が、目の前にいるのが五郎なのか松重なのか、一瞬わからなくなることがあったと話していたが、その感覚は、中川という人物の立ち位置にも重なる。五郎を間近で見つめながら、その不思議さも頼もしさもまっすぐ受け止める存在なのだ。

このように3人の役割がはっきりしているからこそ、本作は人との関わりが増えても、作品の芯が揺らがないのだろう。むしろ、誰かと接する場面があるたびに、五郎という人の輪郭がよりくっきり見えてくる。人と交わりながらも、最後は自分の感覚で食と向き合う。その五郎らしさが、映画ではいっそう鮮やかに伝わってくる。本作のおもしろさは、まさにそこにある。

「孤独のグルメ」は長く、"ひとり飯"の楽しさを描いてきた作品だ。「劇映画 孤独のグルメ」は、その魅力をしっかり受け継ぎながら、そこにもうひとつの広がりを加えた。人と出会い、土地の空気に触れ、過去につながる気配を感じ、誰かに助けられながらも、食べる時間の中心にいるのは最後まで五郎自身である。映画になっても五郎は変わらない。その変わらなさが、今回はこれまで以上にはっきりと、そして少し深く見えてくる。そんな作品だった。

文＝川崎龍也

放送情報

「劇映画 孤独のグルメ」

放送日時：2026年5月23日(土)21:00〜

チャンネル：映画・チャンネルNECO

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