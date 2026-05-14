6人→5人→2人、そして再び6人に…激動の活動を経験したQueenz Eyeが9カ月ぶりの新ALリリース

Queenz Eyeが待望の新アルバムで舞い戻る。

2022年のデビューから現在に至るまで、激動の人員交代を経験してきたグループだ。

【画像】デビュー前のQueenz Eye

5月14日、所属事務所のビッグエンターテインメントは、28日にQueenz Eyeの2ndミニアルバム『PRISM EP.02』をリリースすると発表。昨年8月リリースの1stミニアルバム『PRISM EP.01』以来、約9カ月ぶりのカムバックとなる。今後は様々なティザーコンテンツを順次公開する予定だという。

リリースにあたって事務所関係者は「aespa、IVE、RIIZEなど、人気グループを手掛けてきたプロデューサー陣が参加した。音楽的な変身とビジュアル面の成長に注目してほしい」と述べている。

（画像＝ビッグエンターテインメント）

Queenz Eyeは2022年10月に6人組としてデビューするも、翌年にジェナが脱退、そして昨年にはヘナ、ナリン、ダミンの3人が一挙に脱退し、一時はウォンチェとアユンの2人のみとなった。しかし、その後、新たなメンバーを迎え入れ、再び6人体制としてリスタートを切った。今回の新譜は、その不屈の精神を証明する一作となりそうだ。

（写真＝ビッグエンターテインメント）現在のQueenz Eye