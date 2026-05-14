【HG 1/144 ガンダムF91 [残像イメージクリアーVer.]】 6月13日 発売予定 価格：1,870円

ガンダムベース限定プラモデル「HG 1/144 ガンダムF91 [残像イメージクリアーVer.]」が6月13日に発売される。価格は1,870円。発売日決定に合わせて、商品画像も公開された。

本商品は、「機動戦士ガンダムF91」より、劇中の最終決戦で機体を強制冷却するための「MEPE効果」により、装甲表面が剥離して発現した、F91の“質量を持った残像”をイメージしたクリアカラーの「HG 1/144 ガンダムF91」を再現したモデル。

成形色はラメ入りのクリアカラーに変更し、劇中の「質量を持った残像」シーンをイメージさせる仕上がりになっている。パーツ選択式でフェイスオープン状態を再現。放熱フィン展開状態もパーツ差し替えで再現できる。

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