日向坂46卒業発表の山口陽世、一人旅ショット公開 人混みでの自撮りに「普通にいてびっくり」「オーラ隠せてない」の声
【モデルプレス＝2026/05/14】日向坂46からの卒業を発表している山口陽世が5月12日、自身のInstagramを更新。一人旅でのセルフショットを公開した。
【写真】卒業発表の22歳坂道メンバー「親近感湧く」一人旅での人混み自撮りショット
山口は「一人旅 初めて写真撮ってもらっていいですか？って聞いた」とコメントし、写真を複数枚投稿。満開の桜をバックにメガネ姿の自身を人混みの中で撮影したセルフショットや、お願いして撮影してもらったと思われる写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「人混みの中に普通にいてびっくり」「親近感湧く」「写真お願いされたい」「オーラ隠せてない」「ナチュラルなプライベート感可愛すぎる」などの声が上がっている。
山口は、5月20日にリリースされる「Kind of love」をもってのグループ卒業を発表している。（modelpress編集部）
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【写真】卒業発表の22歳坂道メンバー「親近感湧く」一人旅での人混み自撮りショット
◆山口陽世、一人旅ショット公開
山口は「一人旅 初めて写真撮ってもらっていいですか？って聞いた」とコメントし、写真を複数枚投稿。満開の桜をバックにメガネ姿の自身を人混みの中で撮影したセルフショットや、お願いして撮影してもらったと思われる写真を公開した。
◆山口陽世の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「人混みの中に普通にいてびっくり」「親近感湧く」「写真お願いされたい」「オーラ隠せてない」「ナチュラルなプライベート感可愛すぎる」などの声が上がっている。
山口は、5月20日にリリースされる「Kind of love」をもってのグループ卒業を発表している。（modelpress編集部）
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