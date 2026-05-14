◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦で３勝目を狙って先発登板し、初回はピンチを迎えたが無失点で切り抜けた。

初回は先頭のイ・ジョンフ（李政厚）に対し、フルカウントから遊ゴロ。９９・３マイル（約１５９・８キロ）も投じた。続く２２〜２４年に３年連続首位打者のアラエスも二ゴロ。３番のラモスは、四球で出塁を許し、４番のディバースにも中前安打を浴びて２死一、三塁のピンチを迎えたが、２１歳のエルドリッジには最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）を投げ込むなど３球三振を奪った。

この日は、前日にロバーツ監督が明言した通りに打線からは外れ、今季４度目の投手に専念。前回登板の５日（同６日）の敵地・アストロズ戦でも投手に専念して、７回８９球で４安打２失点、８奪三振の好投を見せたが、２敗目（２勝）を喫した。２３年９月に２度目の右肘手術を受け、昨年６月に投手として復帰した大谷が７回以上を投げたのは、エンゼルス時代の２３年７月２７日（同２８日）敵地・タイガース戦でメジャー初完投初完封を飾って以来３年ぶりだった。

前日の本拠地・ジャイアンツ戦は、「１番・指名打者」でフル出場し、１２試合＆５３打席ぶりとなる待望の７号を放つなど、４打数２安打１打点。だが空砲に終わり、チームはわずか４安打で今季最悪タイ４連敗となった。ＭＬＢ公式サイトによれば、全て４点差以上での４連敗は１９００年以降で球団ワーストタイで１９３６年７月１〜４日以来、実に９０年ぶりの屈辱的な記録となった。

あす１４日（同１５日）の４連戦４戦目は、今季初のスタメン外となる予定。ロバーツ監督は「攻撃面での負担を少し減らしてやることが良い。常に彼と話をして、我々はそれで納得した。打撃を数日休むことで、リフレッシュできることもある。試合の状況次第では、終盤に出場する可能性はある」と話していた。

大谷はこの試合が７試合目の登板。試合前時点で、２勝２敗、防御率０・９７と安定した成績をマークし、３、４月には投手の月間ＭＶＰにも輝いた。