◇ナ・リーグ ドジャース−ジャイアンツ（2026年5月13日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発登板。初回はピンチを招いたが無失点で立ち上がった。

先頭のイ・ジョンフを遊ゴロ、2番・アレスをニゴロと簡単に2死を奪ったが、3番・ラモスを四球で歩かせると、次打者・ディバースに中前打を浴び一、三塁のピンチを背負った。それでもエルドリッジをスイーパー、100・6マイル（約161・9キロ）の直球で追い込むと、最後はスイーパーを低めに沈め3球で空振り三振に仕留め、本塁を踏ませなかった。

この日は打者としては出場せず、投手に専念。投手専念試合は今季4度目となる。登板翌日となる14日（同15日）の同戦も打者としては休養する見通しで、2試合続けて打席に立たないことについて試合前会見でロバーツ監督が「体を少しリセットするために数日与えたいということ」と説明した。

前日12日（同13日）の同戦で12試合、53打席ぶりの本塁打を放ち、打撃不振から脱却気配を見せた直後に“打者休養”することにも「2日休んだからといって、昨夜やっていたことから外れてしまうとは思わない。彼は自分の体やメカニックに非常に敏感な選手。目的は体を少しリセットさせること」と繰り返した。

投手としてはここまで6試合に登板し2勝2敗、防御率0・97。3、4月の月間MVPにも輝いた。チームは現在、今季ワーストタイとなる4連敗中で連敗を止める投球に期待がかかる。