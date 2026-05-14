滝沢カレン、モノトーンの“気まぐれ”私服コーデを披露 バッグは田中みな実からの贈り物「バッグをどうしてもお伝えしたくて撮りました」
1児の母でタレントの滝沢カレン（33）が12日、自身のインスタグラムを更新。「気まぐれ中の気まぐれ私服」とつづり、モノトーンの私服コーデを披露した。
【写真】バッグは田中みな実からの贈り物！滝沢カレンが披露した“モノトーン”の私服コーデ
この日は、仕事デー。「お仕事日だったのでアクセサリーは一切付けていませんが、ピアスくらいは付けたかったと思います。お仕事の日は1秒でも早く着替えられて、1ミリでも忘れ物をしないがモットーなのでいつもシンプル（と言ってますがプライベートも大して変わらない）」と、スタイリングもシンプルにまとめていることを紹介した。
最近は、あまり私服を撮影できていないという滝沢だが「最速で今年の誕生日プレゼントをみな実さん（田中みな実さん）からいただいた、バッグをどうしてもお伝えしたくて撮りました」と、俳優・タレントの田中みな実（39）からの贈り物のバッグを紹介したい一心で投稿したそうだ。
田中について「ずっと欲しくて悩んでいたバッグをサラリとプレゼントしてくれてしまうみな実さん」「かっこいいし優しいしおもしろいし最高です」と話し、感謝の気持ちをにじませていた。
【写真】バッグは田中みな実からの贈り物！滝沢カレンが披露した“モノトーン”の私服コーデ
この日は、仕事デー。「お仕事日だったのでアクセサリーは一切付けていませんが、ピアスくらいは付けたかったと思います。お仕事の日は1秒でも早く着替えられて、1ミリでも忘れ物をしないがモットーなのでいつもシンプル（と言ってますがプライベートも大して変わらない）」と、スタイリングもシンプルにまとめていることを紹介した。
田中について「ずっと欲しくて悩んでいたバッグをサラリとプレゼントしてくれてしまうみな実さん」「かっこいいし優しいしおもしろいし最高です」と話し、感謝の気持ちをにじませていた。