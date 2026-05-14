辻希美、第5子・夢空ちゃんと親子共演 『ひよこクラブ』に登場「親子での撮影が初めて」
元モーニング娘。でタレントの辻希美（38）が、昨年8月に誕生した第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんとともに、15日発売の育児雑誌『ひよこクラブ』の表紙に登場する。夢空ちゃんが雑誌の表紙を飾るのは今回が初めてとなる。親子での撮影も初となり、貴重な記念号となる。
【写真】辻希美と第5子の夢空ちゃんインタビュー撮影カット
同誌は、ベネッセが発行する妊娠・出産・育児雑誌で、1993年創刊。2026年10月に創刊33周年を迎える。最新号では辻のインタビューも掲載され、7年ぶりとなる出産・育児について率直に語っている。
辻は親子撮影について「親子での撮影が初めてなので、私自身も楽しみにしていましたし、夢空も楽しかったと思います。すてきな表紙で、家族の記念になる1冊になりました！」とコメント。家族にとっても特別な一冊になったことを明かした。
5人目の子育てについては、「もはや孫のような感覚で夜泣きすらかわいい（笑）」としつつも、「5人子どもがいるとベテランと思われがちですが、前の子から7年空いていますし、初めてのときと変わらないですよ。初心に戻って、ゼロから子育てしています」と現在の心境を語った。
さらに、子育て中の読者に向けては、「せっかく離乳食をスタートしたのに、“大家族あるある”でみんなが感染症にかかって一時中断したり、毎日がバタバタ。きっと皆さんも大変なことも、楽しいこともあると思いますが、元気に一緒に頑張りましょう！」とメッセージを寄せている。
ひよこクラブ編集長の伊丹千絵氏は「辻希美さんと夢空ちゃんに親子で表紙にご登場いただき、光栄です。撮影時、夢空ちゃんは終始ニコニコご機嫌で、辻希美さんはじめご家族の方たちに本当に愛されているんだなという感じが伝わってきました。スタッフ一同、その笑顔にとっても癒された、楽しい撮影でした」とコメントしている。
■辻希美コメント
――ひよこクラブの親子撮影いかがでしたか？
親子での撮影が初めてなので、私自身も楽しみにしていましたし、夢空も楽しかったと思います。すてきな表紙で、家族の記念になる1冊になりました！
――5人目の子育てはいかがですか？
もはや孫のような感覚で夜泣きすらかわいい（笑）でも、5人子どもがいるとベテランと思われがちですが、前の子から7年空いていますし、初めてのときと変わらないですよ。初心に戻って、ゼロから子育てしています。
――子育て中の方にメッセージをお願いします。
せっかく離乳食をスタートしたのに、“大家族あるある”でみんなが感染症にかかって一時中断したり、毎日がバタバタ。きっと皆さんも大変なことも、楽しいこともあると思いますが、元気に一緒に頑張りましょう！
【写真】辻希美と第5子の夢空ちゃんインタビュー撮影カット
同誌は、ベネッセが発行する妊娠・出産・育児雑誌で、1993年創刊。2026年10月に創刊33周年を迎える。最新号では辻のインタビューも掲載され、7年ぶりとなる出産・育児について率直に語っている。
5人目の子育てについては、「もはや孫のような感覚で夜泣きすらかわいい（笑）」としつつも、「5人子どもがいるとベテランと思われがちですが、前の子から7年空いていますし、初めてのときと変わらないですよ。初心に戻って、ゼロから子育てしています」と現在の心境を語った。
さらに、子育て中の読者に向けては、「せっかく離乳食をスタートしたのに、“大家族あるある”でみんなが感染症にかかって一時中断したり、毎日がバタバタ。きっと皆さんも大変なことも、楽しいこともあると思いますが、元気に一緒に頑張りましょう！」とメッセージを寄せている。
ひよこクラブ編集長の伊丹千絵氏は「辻希美さんと夢空ちゃんに親子で表紙にご登場いただき、光栄です。撮影時、夢空ちゃんは終始ニコニコご機嫌で、辻希美さんはじめご家族の方たちに本当に愛されているんだなという感じが伝わってきました。スタッフ一同、その笑顔にとっても癒された、楽しい撮影でした」とコメントしている。
■辻希美コメント
――ひよこクラブの親子撮影いかがでしたか？
親子での撮影が初めてなので、私自身も楽しみにしていましたし、夢空も楽しかったと思います。すてきな表紙で、家族の記念になる1冊になりました！
――5人目の子育てはいかがですか？
もはや孫のような感覚で夜泣きすらかわいい（笑）でも、5人子どもがいるとベテランと思われがちですが、前の子から7年空いていますし、初めてのときと変わらないですよ。初心に戻って、ゼロから子育てしています。
――子育て中の方にメッセージをお願いします。
せっかく離乳食をスタートしたのに、“大家族あるある”でみんなが感染症にかかって一時中断したり、毎日がバタバタ。きっと皆さんも大変なことも、楽しいこともあると思いますが、元気に一緒に頑張りましょう！