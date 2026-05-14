島田珠代＆藤井隆、夏の特別興行が決定…“感動の名作”を予告 なんばグランド花月で『リトル・ツインズ』
お笑い芸人・島田珠代（吉本新喜劇）と藤井隆が、大阪・なんばグランド花月（NGK）の夏の特別興行『リトル・ツインズ』（7月12日〜23日）でW主演を務めることが決まった。
【写真】夏のNGKで共演へ…島田珠代＆藤井隆
唯一無二のキャラクター＆予測不能な動きの珠代と、観る者すべてを笑顔にするエンターテイナー藤井が、今夏、共演を果たす。
珠代と藤井が“双子”として生まれた設定で繰り広げられる、ドタバタ吉本新喜劇。さらに、親交の深い宮川大輔がゲストとして駆けつける。
チケットは、きょう14日より吉本新喜劇OFFICIAL FAN CLUBと藤井のオフィシャルファンクラブ（of the SLENDERIE）で先行受付を開始。5月21日よりFANY先行受付、5月29日より一般発売される。
■島田珠代 コメント
リトル・ツインズ…タマヨとタカシ、T＆Tが感動の名作。リトル・ツインズで皆さまに人生とは何か！そして、これからどう歩んでいくべきかの道しるべになるはずです。こんなすごいお芝居なのに、ポスターがまさかのお互いの宣材写真を重ね合わせるという。しかし、これもリトル・ツインズのプロローグに繋がっているのかも…とにかく来ないと人生損することに…こちらは関節外れるくらいがんばります。是非お越しくださいませ。
■藤井隆 コメント
NGKの吉本新喜劇に参加できてとても嬉しく身が引き締まる思いです！大好きな先輩方と楽しい仲間と一緒に皆さんに楽しんでいただけるよう精一杯頑張ります！中でも珠代姉さんはステージの上で本当にパワフルなので振り落とされないように食らいついてみせます！ツインズだなんて勝手なことを言ってますがぜひ、NGKにお越しください！
■島田珠代 藤井隆 夏の特別興行『リトル・ツインズ』
日程：2026年7月21日（火）〜23日（木）午後6時45分開場／7時15分開演
場所：なんばグランド花月
出演：島田珠代、藤井隆
内場勝則、石田靖、末成映薫、浅香あきえ、未知やすえ、大山英雄、烏川耕一、千葉公平、 新名徹郎、清水啓之、金原早苗、多和田上人、小寺真理、筒井亜由貴、野呂桃花
宮川大輔
料金：前売 6000円／当日 6500円
【写真】夏のNGKで共演へ…島田珠代＆藤井隆
唯一無二のキャラクター＆予測不能な動きの珠代と、観る者すべてを笑顔にするエンターテイナー藤井が、今夏、共演を果たす。
珠代と藤井が“双子”として生まれた設定で繰り広げられる、ドタバタ吉本新喜劇。さらに、親交の深い宮川大輔がゲストとして駆けつける。
■島田珠代 コメント
リトル・ツインズ…タマヨとタカシ、T＆Tが感動の名作。リトル・ツインズで皆さまに人生とは何か！そして、これからどう歩んでいくべきかの道しるべになるはずです。こんなすごいお芝居なのに、ポスターがまさかのお互いの宣材写真を重ね合わせるという。しかし、これもリトル・ツインズのプロローグに繋がっているのかも…とにかく来ないと人生損することに…こちらは関節外れるくらいがんばります。是非お越しくださいませ。
■藤井隆 コメント
NGKの吉本新喜劇に参加できてとても嬉しく身が引き締まる思いです！大好きな先輩方と楽しい仲間と一緒に皆さんに楽しんでいただけるよう精一杯頑張ります！中でも珠代姉さんはステージの上で本当にパワフルなので振り落とされないように食らいついてみせます！ツインズだなんて勝手なことを言ってますがぜひ、NGKにお越しください！
■島田珠代 藤井隆 夏の特別興行『リトル・ツインズ』
日程：2026年7月21日（火）〜23日（木）午後6時45分開場／7時15分開演
場所：なんばグランド花月
出演：島田珠代、藤井隆
内場勝則、石田靖、末成映薫、浅香あきえ、未知やすえ、大山英雄、烏川耕一、千葉公平、 新名徹郎、清水啓之、金原早苗、多和田上人、小寺真理、筒井亜由貴、野呂桃花
宮川大輔
料金：前売 6000円／当日 6500円