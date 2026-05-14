ひょうに、ゲリラ雷雨が相次ぎました。各地で天気が急変したワケは、季節外れの暑さ。週末は30℃以上の「真夏日」になるところが続出する可能性もあります。

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各地で天気急変…千葉で撮影された写真には“雨柱”

今年も、ゲリラ雷雨の季節が到来したのでしょうか。

記者（東京・赤坂）

「こちらの方は大きな荷物を抱えてタクシーに走っていきます」

13日は午後から各地で天気が急変。局地的に激しい雨に襲われました。幾度となく、雷鳴も響き渡ります。





千葉県では一時的に、停電に見舞われた地域もありました。

バイトに向かう人（東京・赤坂）

「大丈夫じゃない。寒い」



女性2人組（東京・新宿）

「（Q.雨降るって知ってた）ちょっと知ってた。すぐ止むかなって」

14日の午後6時ごろ、千葉・浦安市で撮影された写真には、黒い雲からのびる“雨柱”がはっきりと映っていました。

暑さも本格化しています。

暑さにも注意 気象庁「10年に1度程度の著しい高温」

13日、東京都心は朝から強い日差しが降り注ぎ、27.1℃まで気温が上昇しました。3日連続の夏日です。

愛媛からの修学旅行生

「今年初ハンディファン」

「かわいさ求めてセーターで来たけど、やっぱ暑かった」



女性

「最近、薄手の長袖だったけど、今日はもう半袖でいいかなと思って」

この暑さゆえに、各地で相次いだのが、“ひょう”です。

実は、5月はひょうの被害が最も多い時期。強い日差しで地面が暖められたところへ上空に強い寒気が流れ込み、大気の状態が不安定になりやすいためです。



奈良県では、駐車場が真っ白になり雪景色のように。大量のひょうが降りましたが、ほんの10分ほどの出来事だったといいます。

この季節外れの暑さはしばらく続きそうです。

週末は、各地で一段と気温が高くなり、30℃以上の真夏日になるところが続出する可能性もあります。

気象庁は、17日（日）ごろから「この時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温」となる可能性があるとして、注意を呼びかけています。