＜世の中は結局お金？＞充分な富があれば幸せになれる？お金に執着した人たちがつまずいたものとは
愛や夢、心も必要だけれど「結局、大切なのはお金なのでは？」そんな率直な疑問を抱いたことはありませんか。理想では「お金がすべてではない」と言われますが、日々の生活を振り返ると、複雑な思いも浮かぶのではないでしょうか。今回は、お金と幸せの関係について寄せられたさまざまな声を紹介します。
『世の中って結局、お金がすべてだったね』
そんな投稿に対して、ママたちからコメントが寄せられました。お金の大切さを認める声もあれば、「それだけではない」という意見もあります。
まずあったのは、すべてではないが必要との現実的な意見でした。
『すべてではないけれど、ないよりあった方がいい』
シンプルですが、共感するママはいるのではないでしょうか。生活する上でお金が欠かせないのは事実です。あるコメントでは、こんな名言を引用する声もありました。
『お金では幸せは買えない。だが、お金はあなたが不幸である間、何不自由ない生活をさせてくれる……誰かの言葉らしいけれど、納得した』
理想と現実のギャップをうまく表現している言葉かもしれません。また生活の余裕と心の余裕はつながっているという声もあります。実際の暮らしのなかでは、お金が人間関係や健康、人生の選択にも影響すると感じる声があるようです。
『「お金で愛が生まれる」と言ったら旦那にドン引きされたけれど、間違ってないよね』
『生活に余裕があるからこそ愛とやらも生まれるのよね。カツカツだと愛とか言っていられない、生活に必死すぎて』
『お金があるよりお金がない方が人から愛される可能性が高いか？ と言ったら、そんなことはない。生まれもった容姿が同レベルなら、お金がない人よりお金がある人の方が後天的に美人になれる可能性はグンと高まる』
こちらのママは、お金より大切と言われがちなものも、結局は「貧乏人よりお金持ちの方が獲得しやすいものが大半」だと言います。お金は可能性を広げるという意見です。また、人生経験から「結局はお金」と感じているママも少なくありません。
『私の現在までの経験値からするとお金だと思う。自給自足の愛だけでは暮らしていけぬ。世のなかのほとんどはお金で解決できる』
『お金がすべてではないけれど、お金があれば選択肢が広がる』
「選択肢が広がる」という感覚は、ママたちが実感していることかもしれません。お金そのものが幸せを生むわけではなくても、人生の可能性を広げ、心の余裕をつくる力はあると言えそうです。
お金も万能ではない
一方で、「お金があれば何でも解決するわけではない」という声もありました。
『自分や大事な人が安心して暮らすためには必要。米騒動のときみたいにお米が店頭にないとお金があっても買えない。半導体不足のときは車もなかなか納車されなかったし、お金は万能というわけでもない』
どれほどお金があっても、「もの」そのものがなければ手に入らない。感染症流行のときのトイレットペーパー不足問題も記憶に新しいのではないでしょうか。社会の状況によっては、お金の力にも限界があるという指摘です。
お金より大切なものって？
さらに、やはりお金より大切なものはあるという意見も寄せられました。
『健康とお金なら健康の方がいい。死んだらあの世にお金はもっていけない』
たしかに、健康を失えばお金を使うことすら難しくなるでしょう。また、社会的な評価を求める声もあります。
『お金をもっていても、目立っては羨ましがられない。だから私は社会的地位や名誉の方が願望ある』
さらに、実体験をもとに語るコメントもありました。
『お金で幸せは買えない。極貧から億持ちまで経験あるけれど、お金がすべてではないと言い切れる』
『うちの母は「お金は邪魔にならない」とお金に執着していた。でも少しの体調不良からあっという間に余命宣告。父が自由診療でムダ金をつぎ込んだけれど、宣告通り母はこの世を去った。お金があったってなんにも役に立たなかったよ』
この経験から、「お金ではどうにもならないことがある」と痛感したそうです。別のママも、こうまとめています。
『9割はお金だけれど、残りの1割の「お金ではどうしようもないこと」に人は振り回される』
たしかに、人生にはお金で解決できることが少なくない一方で、どうしても越えられない壁も存在するのかもしれません。
足るを知る者は富む
お金は生活を支え、選択肢を広げてくれる大切な存在です。しかし同時に、健康や命、人との関係など、お金では代えられないものもたしかにあるのではないでしょうか。「足るを知る者は富む」。古代中国の思想家・老子の言葉です。お金は人生を支える大切な力ですが、満足の基準は人それぞれなのかもしれません。あなたにとって、お金と幸せの関係はどのようなものですか？