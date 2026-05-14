丸山茂樹が元関ジャニ∞の内博貴と約束のラウンドを実現 「センスも良い」「きっと上手くなる」と太鼓判！
丸山茂樹が自身のインスタグラムを更新。関ジャニ∞、NEWSの元メンバーで、現在は歌手、俳優として活躍する内博貴とラウンドしたことを楽しそうに投稿した。
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「今日は以前僕のラジオにゲストで来てくれた 内博貴君とゴルフ行って来た」と記すと、ゴルフ場で撮影した2枚の2ショットを公開。内のゴルフについては「ラジオでのトーク通り ゴルフに向かう姿勢は真面目」「センスも良いし 沢山経験したら きっと上手くなる」と称賛していた。実際に内のインスタグラムにはたびたびゴルフの話題が登場。2月には丸山の番組にゲスト出演したことを投稿すると、「ゴルフの神様に会いました」「一緒にラウンドする約束も出来ました」と嬉しそうに記していた。ちなみにベストスコアは「77」という腕前だ。約束のラウンドを終えた丸山は「めっちゃ楽しい1日だった〜」「また行こうね」と呼びかけていた。
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