舞台は“渋谷の巨大CD・レコード店” NHK『ドキュメント72時間』放送
毎回、ひとつの現場にカメラを据え、そこで起きるさまざまな人間模様を72時間＝3日間にわたって定点観測するNHKのドキュメンタリー番組『ドキュメント72時間』（毎週金曜 後10：00）。22日は渋谷の巨大CD・レコード店が舞台となる。
【写真】5月22日放送『ドキュメント72時間』より
約80万枚が並ぶ世界最大級の“音楽のデパート”。配信で音楽を楽しめる時代に、わざわざここを訪れるのはなぜだろう？ 推しのバンドを応援するためにCDを買う大学生、クラシックで仕事の疲れを癒やしたい新社会人、70年ぶりに日本を訪れ演歌の新譜を探しにきた日系ブラジル人夫婦。データではなく実物を求め、ネットではなくリアルで“自分だけの音楽”を探す人々の声に耳を傾ける。
さらに『ドキュメント72時間×MUSIC』と題し、22日の放送に合わせて過去の音楽関連回を一挙に再放送する。19日放送の『うたコン』では、番組テーマ曲を歌う松崎ナオが出演し、“あの歌”を歌唱する。
■放送予定
『ドキュメント72時間』
5月22日（金） 後10：00〜10：30 ＜NHK総合＞
『フジロック 待ち望んだ夏の日に』
5月20日（水） 前1：55〜（19日深夜） ＜NHK総合＞
（初回放送：2023年9月8日 語り:田畑智子）
『昭和歌謡に引き寄せられて』
5月21日（木） 前1：51〜（20日深夜） ＜NHK総合＞
（初回放送：2016年4月8日 語り:仲里依紗）
『新宿・音楽スタジオ 僕らがバンドを組む理由』
5月22日（金） 前2：06〜（21日深夜） ＜NHK総合＞
（初回放送：2019年1月11日 語り:向井秀徳）
『うたコン』
5月19日（火） 後7：57〜 ＜NHK総合＞
【写真】5月22日放送『ドキュメント72時間』より
約80万枚が並ぶ世界最大級の“音楽のデパート”。配信で音楽を楽しめる時代に、わざわざここを訪れるのはなぜだろう？ 推しのバンドを応援するためにCDを買う大学生、クラシックで仕事の疲れを癒やしたい新社会人、70年ぶりに日本を訪れ演歌の新譜を探しにきた日系ブラジル人夫婦。データではなく実物を求め、ネットではなくリアルで“自分だけの音楽”を探す人々の声に耳を傾ける。
■放送予定
『ドキュメント72時間』
5月22日（金） 後10：00〜10：30 ＜NHK総合＞
『フジロック 待ち望んだ夏の日に』
5月20日（水） 前1：55〜（19日深夜） ＜NHK総合＞
（初回放送：2023年9月8日 語り:田畑智子）
『昭和歌謡に引き寄せられて』
5月21日（木） 前1：51〜（20日深夜） ＜NHK総合＞
（初回放送：2016年4月8日 語り:仲里依紗）
『新宿・音楽スタジオ 僕らがバンドを組む理由』
5月22日（金） 前2：06〜（21日深夜） ＜NHK総合＞
（初回放送：2019年1月11日 語り:向井秀徳）
『うたコン』
5月19日（火） 後7：57〜 ＜NHK総合＞