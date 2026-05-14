「ザ・ドリフターズ」加藤茶（83）の妻で、タレント・加藤綾菜（38）が14日までに自身のインスタグラムを更新。新たな資格取得のために、勉強に励んでいることを明かした。

「もっともっと成長したい」とつづり、写真は「子供の睡眠の病気（睡眠障害）」「未就学児童の睡眠指針」などと書かれたテキストの写真をアップした。

「試験まであと3ヶ月」とまたも資格取得に向けて勉強に励んでいることを明かした。

この投稿に、ファンからは「ほんとに努力家 尊敬」「凄い！尊敬します」「本当にカッコイイ」「偉いなあ〜！見習いたいです」「何の資格ですかー？頑張ってくださいね」「チャレンジ精神、素晴らしい」「私も見習わなければ」などの声が寄せられている。

綾菜はこれまで介護ヘルパー1級（現・介護福祉士実務者研修）、食育インストラクター、生活習慣病予防アドバイザー、介護食アドバイザーの資格、介護レクインストラクター、介護予防運動指導員などさまざまな資格を取得。今年1月にも「シニア健康フードマイスター」の資格取得のため、受講したことを明かしていた。