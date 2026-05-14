お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に14日、出演。13日の引退会見で突然結婚を公表したフィギュアスケート女子の坂本花織（26＝シスメックス）のサプライズに「よくばれなかったねぇ」と驚き、祝福した。

坂本は13日、地元の神戸市内で行った現役引退会見の中で、結婚していたことを電撃発表した。今月5日に入籍していたという。お相手はスケート関係者ではない一般人とし「楽しむことを忘れず、一緒に面白いことをしてくれる人です」と笑顔で明かした。

山里は「サプライズだよね。よくばれなかったねえ」と感心。「どこらへんまで言ってたのかね」と、どの範囲の交友関係にまで、交際や結婚を明かしていたかに興味津々。住岡佑樹アナが「本当に口が堅い人たちには言いました」との坂本の説明を紹介した。りくりゅうペアや鍵山優真、樋口新葉らには伝えていたという。

山里は「指導者にこれからなっていくってことでしょ。すごい選手を育ててくれる最高の指導者になりそうですよね」と今後にも期待した。

16年リオデジャネイロオリンピック（五輪）レスリング女子48キロ級金メダリストの登坂絵莉さん（32）は「彼女の明るさに日本中が元気をもらったと思いますし、うれしい発表」と祝福。「本当に口が堅い人には伝えていたということでりくりゅうペアや鍵山選手の名前も上がってたんですけど、またそこでこの日本チームの団結力をすごく感じましたね」と語った。