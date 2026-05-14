『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』より「ハルク」が立体化! 野性味ある肉体を完全再現
バンダイスピリッツは、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』より「S.H.Figuarts ハルク(スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ)」(11,000円)を発売する。魂ストアなど一般店舗にて2026年7月発売、現在予約受付中。
「S.H.Figuarts ハルク(スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ)」(11,000円)
『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』からハルクがS.H.Figuartsに登場。
ボリュームを感じる各部の筋肉造形、「魂のデジタル彩色」を採用した迫力ある表情、ボディの表面テクスチャ表現や緻密な体毛の表現等を駆使して筋骨隆々の肉体と野性味を感じるキャラクター性を再現した。
(c) 2026 MARVEL (c) 2026 CPII
「S.H.Figuarts ハルク(スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ)」(11,000円)
『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』からハルクがS.H.Figuartsに登場。
ボリュームを感じる各部の筋肉造形、「魂のデジタル彩色」を採用した迫力ある表情、ボディの表面テクスチャ表現や緻密な体毛の表現等を駆使して筋骨隆々の肉体と野性味を感じるキャラクター性を再現した。
(c) 2026 MARVEL (c) 2026 CPII