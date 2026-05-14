大騒動に発展したお笑い芸人・中山功太（45）による過去の”いじめ告発”。お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（50）だと判明し、相方の八木真澄（51）の尽力もあって無事に解決したのだが--。

騒動の発端は、5月5日に配信された『ナオキマンの都市伝説ワイドショー Season3』（ABEMA）で、中山が「ずっといじめられてきた先輩がいる」と告白したこと。実名こそ伏せられたものの、ネット上では犯人探しが加速し、特徴や過去の中山の発言から高橋が有力視されていた。

「この事態を受け、和解の道筋をつけたのが相方の八木さんでした。八木さんは10日、Xで《全てコンビであるサバンナの責任です》と宣言し、双方の話を聞いた上で、仲裁しました。高橋さんも中山さんと直接電話で話し、中山さんへの過去の行動を謝罪した上で《反省して功太とまた仕事ができるようにしたいなと思ってます》と綴っていました。

中山さんは12日に声明を発表し、《「いじめられていた」という表現は完全に不適切でした》と発言を撤回し、”和解した”と明言しています。泥沼になるかと思われた騒動は、八木さんの適切で素早い対応によってこれ以上ない形で解決を迎えました」（芸能記者）

元「りあるキッズ」の長田融季（40）も中山に触発される形で、《功太イジメたんやっぱりアイツか。俺にも嫌がらせしてきよったから》（現在は削除済み）などとXに投稿していましたが、10日に八木はXで《元りあるキッズのゆうきとも電話で話しました》と、こちらも仲裁に動いたことを明かしていた。

12日には長田がXで《今回の騒動につきましてサバンナ八木さんが間に入りわざわざお電話まで頂きました》と報告した上で、《僕も後先考えず大人気ないポストや発言した事も事実なんで、ご迷惑におかけしました方々には謝罪致します。申し訳ございませんでした》と騒動を謝罪。《芸人としても人としても尊敬の念を再認識致しました》と八木への深い感謝を述べた。

八木の”神対応”によって2人の芸人とのトラブルは迅速に収束を見せたその一方で、サバンナの2人が“無視”している元芸人が--。元プラス・マイナスの岩橋良昌（47）だ。

岩橋は一連の流れに乗じて、中山をいじめた犯人が高橋ではないかと指摘する投稿を引用した上で、過去に街で高橋と遭遇した際のエピソードを10日にXでこう暴露していた。

《こいつと街で出くわした時に挨拶した。 後日 一緒におった子誰なん？ 彼女です。ちゃんと挨拶させた方がええで。確かにちゃんと挨拶できる子の方がええけど なんで彼女がお前に挨拶せなあかんねん》

しかし、中山の告発には多くの同情が寄せられたいっぽう、岩橋の投稿に対しては真逆の反応が相次いで寄せられることとなった。

《高橋は間違ったこと言ってます？？ めんどくさいなとは思いますが》

《街で会った時に横に彼女おったら普通挨拶くらいするやろ》

《これに関しては郄橋さんが正解やろ笑》

しかし、怒りが収まらないのか岩橋は11日、この件についてさらに言及。《絶対挨拶させんでええ まず関係性がない 先輩、それだけ ほんで道路挟んで会釈的な挨拶だった お世話になってる先輩なら道路渡って紹介して挨拶させる それくらいの常識はある》と追加で説明。《この状況で後日挨拶させたほうがええと言ってくるのは頭おかしい 勘違いも甚だしい 痛い お山の大将》と、痛烈に批判した。

一方で、サバンナの2人は、現時点では岩橋のこの投稿に対して一切の言及をせず、完全にスルーしている状態だ。中山や長田に対しては真摯に歩み寄り、迅速に解決を図った八木すらも、岩橋氏については仲裁の対象外としている模様。どうやら“向かい合うべき”告発だと思われていなかったようだ。