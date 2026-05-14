辻希美「今日はわっぱ弁当」3つ仕切り鍋で弁当作り「一度に作っててすごい」「いつもと違うのも可愛い」
【モデルプレス＝2026/05/14】タレントの辻希美が5月13日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し反響を呼んでいる。
【写真】38歳5児のママタレ「一度に作っててすごい」3つ仕切り鍋で弁当作り
辻は「今日もお弁当作りからスタート」とつづり、Instagramストーリーズを投稿。3つに仕切られた鍋で子ども達のお弁当を作る様子を披露した。茹でたウインナーやブロッコリー、唐揚げに卵焼きなど彩り豊かな具材が並んでいる。
また、「昨日学校にお弁当忘れてきたから今日はわっぱ弁当」などと長男の青空（せいあ）くんのエピソードを明かし、卵焼きに顔を書いたりウインナーを花の形に切ったりと可愛く飾られたお弁当を公開している。
この投稿に「お弁当箱可愛い」「朝からお疲れ様でした」「子育てしながら大変ですよね」「お母さん尊敬します」「料理上手」「美味しそう」「一度に作っててすごい」「いつもと違うのも可愛い」など反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「一度に作っててすごい」3つ仕切り鍋で弁当作り
◆辻希美、手作りのお弁当
辻は「今日もお弁当作りからスタート」とつづり、Instagramストーリーズを投稿。3つに仕切られた鍋で子ども達のお弁当を作る様子を披露した。茹でたウインナーやブロッコリー、唐揚げに卵焼きなど彩り豊かな具材が並んでいる。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に「お弁当箱可愛い」「朝からお疲れ様でした」「子育てしながら大変ですよね」「お母さん尊敬します」「料理上手」「美味しそう」「一度に作っててすごい」「いつもと違うのも可愛い」など反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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